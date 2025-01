Wall Street en hausse, après une journée noire pour l'IA

A la Bourse de New York, le 27 janvier 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait en hausse mardi, tout en restant prudente, au lendemain de l'onde de choc provoquée par l'arrivée de l'intelligence artificielle (IA) chinoise DeepSeek.

Vers 15H30 GMT, l'indice Nasdaq, lourdement plombé la veille, prenait 1,06%. L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,45% et le Dow Jones avançait de 0,29%.

La place américaine connaît "un rebond à l'ouverture", ce qui est "tout à fait typique après des baisses importantes", a commenté auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

La veille, Wall Street a été fortement secouée par l'arrivée de DeepSeek, un modèle chinois d'agent conversationnel extrêmement performant tout en fonctionnant sur des puces à capacité réduite, avec un développement à bas coûts.

La société DeepSeek AI a en effet déclaré n'avoir dépensé que 5,6 millions de dollars pour développer son modèle.

La perspective d'une solution plus rentable a remis en question la domination des champions américains de l'intelligence artificielle et fait vaciller les certitudes des investisseurs.

Le cours de Nvidia, qui avait dégringolé de près de 17% la veille, était très volatile à l'ouverture, évoluant tantôt dans le vert, tantôt dans le rouge. Vers 15H15 GMT, Nvidia prenait 1,33%.

Lundi, le champion américain des puces avancées a abandonné 589 milliards de dollars de capitalisation boursière, l'une des pires pertes de l'histoire selon la presse américaine, tout en perdant sa place de première capitalisation mondiale.

Le reste du secteur des composants éléctroniques, lourdement touché lundi, évoluait sans direction claire. Broadcom prenait 0,82% et Marvell Technology 4,31%, tandis que AMD lâchait 0,31% et Micron perdait 1,04%.

"Il faut un jour ou deux pour que la fumée se dissipe après un événement d'une telle ampleur", a observé M. Hogan.

Pour M. Hogan, il reste à en "apprendre plus sur les capacités de DeepSeek (...) et ce que cela signifie pour l'environnement d'investissement à long terme dans le domaine de l'intelligence artificielle".

Selon l'analyste, les investisseurs vont probablement "revenir progressivement vers des actions du secteur technologique qui ont fortement baissé la veille".

Autre sujet scruté par les investisseurs, la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), entamée mardi, devrait se conclure sur un maintien des taux à leur niveau actuel, compris entre 4,25% et 4,50%.

La Fed publiera sa décision mercredi à 14H00 (19H00 GMT) et son président, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse 30 minutes plus tard.

Après les commentaires de Donald Trump, qui a "exigé" jeudi que les "taux d'intérêt baissent immédiatement", les acteurs du marché seront attentifs aux éventuelles réactions de la Fed à ce sujet.

Côté indicateurs, la confiance des consommateurs a reculé en janvier aux États-Unis, à rebours des attentes des analystes, selon un indice publié mardi.

Les investisseurs attendent désormais la publication de l'indice PCE, privilégié par la Fed, qui sera lui publié vendredi. Cet indicateur a récemment progressé (à +2,4% en novembre). L'objectif de la Fed est de le ramener à 2%.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d’État américains à dix ans s'établissait à 4,57% contre 4,53% vendredi en clôture.

Côté entreprises, Wall Street a encore une fois digéré une nouvelle volée de résultats trimestriels.

Le constructeur automobile américain General Motors chutait de 9,52% après avoir annoncé une perte de quasiment 3 milliards de dollars au quatrième trimestre, plombé par une lourde charge liée à ses activités en Chine. Le chiffre d'affaires était toutefois en hausse et au-dessus des attentes des analystes.

Boeing, qui avait lancé jeudi un avertissement sur résultats, a réalisé en 2024 sa plus lourde perte en quatre ans à cause de problèmes de qualité de sa production et d'un conflit social. La perte nette annuelle a atteint 11,82 milliards de dollars, contre -2,22 milliards en 2023. Son cours avançait de 5,75%.

Le groupe américain de produits d'hygiène Kimberly-Clark (+1,31%) a publié des ventes supérieures aux attentes au quatrième trimestre 2024, dopées par la demande pour ses produits dans toutes ses divisions, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué.

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX, maison mère de Pratt & Whitney, prenait 3,64%, profitant de résultats en hausse et meilleurs qu'attendu, avec un carnet de commandes très étoffé. Sur les trois derniers mois de l'année, le bénéfice net a atteint 1,48 milliard de dollars, en progression de 4%.

Le groupe de défense américain Lockheed Martin dévissait (-6,62%) après avoir annoncé un bénéfice net en chute libre au quatrième trimestre, plombé par des charges exceptionnelles d'un total de 1,7 milliard de dollars.

