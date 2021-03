Wall Street en hausse après une inflation conforme aux attentes

La Bourse de New York progressait mercredi en début de séance après la publication de chiffres sur l'inflation américaine conformes aux attentes du marché, rassurant temporairement les investisseurs sur une hausse trop brusque des prix à la consommation.

Vers 14H55 GMT, le Dow Jones montait de 0,92% à 32.124,63 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 1,46% à 13.267,26 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,88% à 3.909,37 points.

L'inflation s'est un peu accélérée en février aux Etats-Unis, les prix augmentant de 0,4% sur un mois, selon l'indice CPI publié par le département du Travail. En janvier, ils avaient progressé de 0,3% sur un mois.

Il s'agit de la plus forte hausse depuis août, tirée par la forte augmentation des prix de l'essence, mais le marché s'était préparé à de tels chiffres.

Sur un an, l'inflation s'établit à +1,7%.

Beaucoup d'analystes s'attendent à ce que ce rythme s'accélère dans les mois à venir avec le redémarrage de l'économie américaine et les progrès des campagnes de vaccination.

Le vaste plan d'aide de 1.900 milliards de dollars voulu par Joe Biden pourrait permettre un retour encore plus rapide de la croissance. Il doit être soumis au vote final de la Chambre des représentants mercredi.

L'indice CPI "ne contenait aucune information surprenante à même d'attiser les inquiétudes au sujet de l'inflation", note Patrick O'Hare de Briefing.

"Les acteurs du marché savent qu'ils vont sans doute devoir composer avec un tel risque dans les prochains mois, mais cela a été suffisant de savoir que le marché n'allait pas devoir éteindre l'incendie de l'inflation dès aujourd'hui", poursuit l'expert.

Parmi les valeurs du jour, General Electric chutait de 6,50%. Le conglomérat américain va céder à la société irlandaise AerCap (-8,31%) sa filiale de location d'avions GECAS dans une opération à 30 milliards de dollars, qui va donner naissance à un géant dans un secteur bouleversé par la pandémie.

La chaîne de magasin de jeux vidéo GameStop, qui reste sur cinq séances de très forte hausse et bénéficie du soutien de nombreux boursicoteurs, grimpait de 16,65%.

La séance sera aussi marquée par l'arrivée à Wall Street de la plateforme de création de jeux vidéo Roblox, l'un des grands succès du confinement auprès des enfants et des jeunes adolescents, via une cotation directe. Mardi soir, le New York Stock Exchange a donné, à titre indicatif, un prix de référence de 45 dollars par action de l'entreprise.

dho/jum/clp/