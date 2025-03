Wall Street en hausse après les propos de Powell et le rapport sur l'emploi

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le vert après les propos de Jerome Powell. Le patron de la Fed a declaré que la banque centrale ne se précipitera pas pour baisser ses taux d'intérêt. Il attend d'observer les conséquences sur l'économie des Etats-Unis des politiques mises en oeuvre par l'administration Trump. La publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis du mois de février a confirmé la tendance au ralentissement de l'économie américaine. Le Dow Jones a gagné 0,52% à 42801 points et le Nasdaq a progressé de 0,70% à 18196 points.

Après l'accueil glacial réservé aux résultats de Nvidia et de Marvell, Broadcom a dévoilé une performance trimestrielle et des perspectives supérieures aux attentes. Le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a rassuré les investisseurs sur le fait que les dépenses en matière d'intelligence artificielle restaient solides. L'action Broadcom a gagné 8,64% à 194,96 dollars, faisant ressortir une capitalisation de plus de 868 milliards de dollars. Elle avait dépassé 1000 milliards de dollars en décembre grâce à des résultats dopés par l'IA.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur non-agricole a créé 151 000 emplois au mois de février, alors que 159 000 étaient attendus. Il y en avait eu 125 000 en janvier. Le taux de chômage s'élève à 4,1%, contre 4% attendu et 4% le mois précédent. Le salaire moyen a progressé de 4% en rythme annuel contre 4,1% de consensus.

Les valeurs à suivre

Costco

Costco recule. Le distributeur a fait état d'un bénéfice par action inférieur aux attentes au deuxième trimestre : 4,02 dollars contre 4,10 attendus. Les revenus de 63,7 milliards de dollars sont ressortis légèrement supérieurs aux prévisions tandis que les ventes à comparable ont progressé de 6,8%, une performance meilleure que prévu. Le groupe souffre de la hausse du coût des marchandises et des nouvelles mesures douanières.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise est en forte baisse après avoir présenté des perspectives plus faibles que prévu. Au premier trimestre, clos fin janvier, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 627 millions de dollars, soit 44 cents par action, contre un bénéfice net de 387 millions de dollars ou 29 cents par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 49 cents, soit 1 cent sous le consensus.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (JNJ) a pris la décision d'interrompre le programme de développement de phase 3 Ventura évaluant son produit aticaprant comme traitement d'appoint du trouble dépressif majeur en raison d'une efficacité insuffisante dans la population de patients cible. Le laboratoire précise cependant que les données ont confirmé que l'aticaprant est sûr et bien toléré, et qu'aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié. JNJ explorera de futures opportunités de développement en vue d'acquisitions dans d'autres domaines où les besoins non satisfaits sont importants.

Walgreens Boots Alliance (WBA)

Walgreens Boots Alliance (WBA) progresse après avoir conclu un accord définitif en vue de son rachat par une entité affiliée à Sycamore Partners une société de capital-investissement spécialisée dans les secteur du commerce de détail, de la consommation et de la distribution. La valeur totale de la transaction pourra atteindre 23,7 milliards de dollars. Les actionnaires de WBA recevront 11,45 dollars par action en espèces à la clôture de la transaction et jusqu'à 3 dollars par action issus des participations de WBA dans VillageMD.