Wall Street en hausse après les exemptions des taxes douanières sur la tech

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en hausse, soutenus par l'annonce d'une exemption provisoire de surtaxes douanières américaines sur les produits de la tech. La baisse des taux longs, à 4,38% contre 4,49% vendredi en clôture, a également rassuré les opérateurs de marchés après les tensions de la semaine dernière. Au chapitre des valeurs, la banque d'affaires Goldman Sachs a fini dans le vert après avoir dépassé les attentes au premier trimestre. Le Dow Jones s'est adjugé 0,78% à 40524 points et le Nasdaq 0,64% à 16831 points.

Le scénario est désormais bien huilé pour les banques américaines : la volatilité enregistrée sur les marchés pendant les trois premiers mois de l'année leur permet d'enregistrer des profits supérieurs aux attentes. Après JPMorgan et Morgan Stanley vendredi, Goldman Sachs a dévoilé une performance trimestrielle meilleure qu'anticipé et son titre a affiché l'une des plus fortes progressions de l'indice Dow Jones : 1,93% à 503,98 dollars. Au cours du trimestre, Goldman Sachs a approuvé un programme de rachat d'actions de 40 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Intel

Intel a annoncé la conclusion d'un accord définitif pour la vente de 51% de son activité de puces programmables, Altera au spécialiste de l'investissement technologique Silver Lake, pour 8,75 milliards de dollars. Le fabricant de puces conservera le solde. En 2024, Altera a essuyé une perte d'exploitation de 615 millions de dollars pour 1,54 milliard de dollars de revenus.

Meta

Un procès anti-trust particulièrement important s'ouvre aujourd'hui pour la maison-mère de Facebook, Meta. La firme technologique est accusée d'avoir abusé de sa position dominante lors des rachats d'Instagram et de WhatsApp. La plainte a été déposée par le gendarme américain de la concurrence (FTC) pendant le premier mandat de Trump contre Meta, qui s'appelait encore Facebook.

Pfizer

Pfizer a décidé d'interrompre le développement du danuglipron, un candidat-médicament destiné à lutter contre l'obésité. Le laboratoire américain a pris cette décision après qu'un participant à l'étude d'optimisation de la dose ait été atteint d'une lésion hépatique.