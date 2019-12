Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en hausse après les chiffres de l'emploi Cercle Finance • 06/12/2019 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi matin, dopée par des chiffres de l'emploi nettement meilleurs qu'attendu en novembre, qui se traduisent par un nouveau reflux du taux de chômage. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,7% à 0,8%, annonçant un début de séance dans le vert. Le Département du Travail a fait état ce matin de 266.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier, pour un taux de chômage ressorti en baisse à 3,5%, un plus bas de 50 ans. A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne 190.000 créations d'emploi avec un taux de chômage à 3,6%, comme au mois d'octobre. Les chiffres de l'emploi font suite à une série d'indicateurs macro-économiques plus mitigés, ayant notamment confirmé les difficultés récurrentes du secteur manufacturier. Si les secteurs générant le plus d'emplois restent la santé et les services professionnels, l'emploi s'est également amélioré dans l'industrie manufacturière le mois dernier après la grève chez GM au mois d'octobre. Les intervenants de marché attendent désormais de savoir si les deux dernières statistiques de la semaine - la confiance des consommateurs du Michigan et les stocks des grossistes - justifient de se montrer véritablement optimistes vis-à-vis de la conjoncture économique. Pour les stratèges de Jefferies, les valeurs de l'industrie et des matières premières pourraient bien être les grandes gagnantes d'un éventuelle embellie économique, suivies par les valeurs financières et énergétiques suite à un exercice 2019 plutôt terne.

