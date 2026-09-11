Wall Street en hausse après la publication des chiffres de l'inflation du mois d'août et la baisse du cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Hausse des indices: Dow Jones +1,23 %, S&P 500 +1,05 %, Nasdaq +1,08 %

* L'IPC a progressé de 0,4 % en août, après une hausse de 0,1 % en juillet

* Oracle en hausse après des résultats supérieurs aux prévisions

* Le prix moyen du diesel aux États-Unis dépasse les 6 dollars le gallon

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains ont progressé vendredi, ce qui devrait leur permettre de terminer sur une note positive une semaine difficile, alors même que les données ont montré une accélération de la hausse des prix à la consommation en août.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % le mois dernier après une légère hausse de 0,1 % en juillet, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Sur les 12 mois clos en août, l'inflation des prix à la consommation a progressé de 3,4 %, après avoir enregistré une hausse du même ordre en juillet.

“Ces chiffres restent tenaces. Pour moi, il s’agit d’un résultat conforme aux prévisions qui ne satisfera probablement personne, que l’on soit optimiste ou pessimiste”, a déclaré Joe Saluzzi, cofondateur et codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading.

Les anticipations fluctuantes en matière de taux d’intérêt ont rendu le contexte de marché fragile, alors que les actions font face à une convergence de vents contraires, notamment l’intensification du conflit au Moyen-Orient et la hausse des rendements des bons du Trésor.

Ce rapport sur l’IPC fait suite à la publication, jeudi, d’un indice des prix à la production légèrement plus élevé que prévu, qui n’a guère rassuré les investisseurs.

“Nous pensons que la Réserve fédérale doit réagir à ces évolutions à court terme, sous peine de voir se reproduire l’inflation élevée des années 1970, ce qui constituerait un nouvel échec de la politique monétaire discrétionnaire”, a déclaré Said Haidar, fondateur de Haidar Capital Management.

À 9 h 38 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 638,99 points, soit 1,23 %, à 52.703,09; le S&P 500 .SPX a gagné 79,87 points, soit 1,05 %, à 7.671,57; et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 280,58 points, soit 1,08 %, à 26.362,30.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a reculé de 1,74 point à 16,16, signe d’un apaisement des inquiétudes des investisseurs après la publication du rapport sur l’inflation.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs estiment à 86 % la probabilité d’une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, contre près de 70 % avant la publication du rapport.

Les 11 principaux indices du S&P 500 ont tous terminé dans le vert, l’indice technologique .SPLRCT menant la danse avec une hausse de 1,3 %. Les indices des valeurs industrielles

.SPLRCI et de l’immobilier .SPLRCR ont également progressé de 0,8 % chacun.

“Certains investisseurs s’interrogent sur l’ampleur que pourra encore prendre la reprise cette année. Il est toutefois encourageant de constater que l’histoire suggère que les débuts solides ont tendance à se prolonger”, a écrit Jeff Schulze, stratège en chef des investissements chez Franklin Templeton Institute.

Depuis 1950, les années où le S&P 500 a progressé de plus de 10 % jusqu’en août, l’indice a continué à grimper de septembre à décembre dans 25 cas sur 28, selon Schulze.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de plus de 3 %, mais se maintenaient tout de même au-dessus de 104 dollars le baril. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate CLc1 ont reculé, mais restaient proches de la barre des 100 dollars le baril.

Dans le même temps, le titre Oracle ORCL.N a progressé de 2,5 % après avoir dépassé les estimations concernant ses résultats trimestriels publiés jeudi en fin de journée, ce qui a rassuré les actionnaires quant à la rentabilité de ses investissements dans l’IA.

Adobe ADBE.O a reculé de 2,5 % après que le point médian de ses prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre s’est révélé inférieur aux attentes .

L'action ACV Auctions ACVA.N a bondi de 44,4 % après que le site d'enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a accepté de la racheter dans le cadre d'une transaction de près de 1,9 milliard de dollars .

Les titres en hausse ont été 4,56 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 3,68 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux plus hauts et 45 nouveaux plus bas.