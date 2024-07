Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: en hausse après l'enquête ADP et AMD information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en nette hausse mercredi matin, soutenue à la fois par un indicateur favorable sur l'emploi et les résultats supérieurs aux attentes d'AMD.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones avance de 0,2%, tandis que le 'future' sur le Nasdaq 100 grimpe de plus de 2%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les données de l'enquête mensuelle publiée par le cabinet spécialisé ADP sont venues témoigner d'un ralentissement de la hausse des salaires, renforçant au passage les espoirs d'une baisse prochaine des taux de la Fed.



Le secteur privé n'a en effet créé que 122.000 emplois en juillet, un chiffre inférieur aux attentes, puisque les économistes prévoyaient à titre de comparaison autour de 160.000 créations de postes.



ADP précise surtout que la croissance des salaires a ralenti pour s'établir à 4,8% en juillet d'une année sur l'autre, une décélération qu'il attribue aux efforts déployés par la Fed en vue de contrecarrer l'inflation.



'Si l'inflation repart un jour à la hausse, ce ne sera pas à cause de la main d'oeuvre', prévient Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



Les investisseurs en déduisent que ces chiffres consolident le scénario d'un assouplissement monétaire, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à réduire ses taux dès le mois de septembre.



La banque centrale, qui rendra ses décisions de politique monétaire dans l'après-midi, ne devrait ni modifier ses taux directeurs ni faire d'annonce spectaculaire aujourd'hui, mais l'attention des investisseurs se portera sur les signes permettant d'anticiper une baisse de taux à la rentrée.



D'après le baromètre FedWatch du CME Group, la possibilité d'une baisse de

taux de 25 points de base à la rentrée est désormais estimée à plus de 87%.



Parallèlement, les bons résultats d'AMD devraient de nouveau tirer vers le haut le secteur des semi-conducteurs, principal contributeur à la hausse du secteur technologique depuis le début de l'année.



Le titre du fabricant de microprocesseurs est attendu en hausse de plus de 7% après avoir fait état de résultats trimestriels en ligne, mais dévoilé des perspectives meilleures que prévu.



Dans le sillage d'AMD, des valeurs telles que Nvidia, Broadcom et Micron devraient également grimper à l'ouverture.



Egalement recherché après ses résultats, Boeing est attendu en hausse, peut-être davantage en raison de la nomination de Robert Ortberg, un cadre expérimenté du secteur aéronautique, au poste de directeur général qu'à la qualité de ses performances trimestrielles.



A l'inverse, Microsoft perd pas loin de 2% en préouverture après avoir dévoilé hier soir des performances supérieures aux attentes pour son deuxième trimestre, mais qui ont aussi fait apparaître un ralentissement de sa croissance dans le 'cloud'.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américains évoluent sur des écarts imperceptibles ou tout juste symboliques en attendant les annonces de la Fed.



Le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 4,12%, tandis que le dollar perd du terrain sur le marché des changes, avec un euro qui revient en direction de 1,0840.



Les cours du pétrole - jusqu'ici insensibles au regain de tension au Proche-Orient - se redressent avant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grimpe actuellement de 3,7% à plus de 77,5 dollars.





