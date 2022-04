Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: en forte hausse après des indicateurs mitigés information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 07:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la séance de jeudi soir en forte hausse après un indicateur économique mitigé, venu s'ajouter à des publications de résultats qui restent toujours aussi contrastées.



En fin de séance, le Dow Jones progresse de 1,85% à 33.916,39 points, tandis que le Nasdaq progresse de 3,06% à 12.871,53 points.



Le Département du Commerce a annoncé que l'économie américaine avait subi au premier trimestre sa première contraction en quasiment deux ans.



Le PIB des Etats-Unis a en effet reculé de 1,4% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année, après une croissance de 6,9% au quatrième trimestre.



Les analystes évoquent toutefois une statistique qui s'avère un peu en trompe-l'oeil.



'La consommation des ménages a fortement progressé et les entreprises investissent davantage', soulignent les équipes de Commerzbank. 'A court terme, dès lors, la probabilité d'une récession apparaît mince', estime la banque allemande.



'Pour ce qui concerne l'année prochaine, en revanche, les risques devraient s'accroître', prévient l'établissement germanique.



Cette statistique suggère par ailleurs une pause dans la reprise de l'économie américaine susceptible de justifier moins d'empressement dans la normalisation de la politique monétaire conduite par la Fed.



Les investisseurs doivent par ailleurs digérer une nouvelle série de résultats trimestriels de la part de plusieurs poids-lourds de la cote.



Sur le Dow, McDonald's progresse de 2,8% après avoir annoncé une chute de 28% de son bénéfice net au premier trimestre, plombé par des provisions dont le montant total dépasse les 600 millions de dollars.



Hors éléments exceptionnels, son profit dépasse toutefois les attentes du marché.



Caterpillar cède en revanche 0,7% après avoir mis en garde contre un ralentissement de la demande en Chine à l'occasion de la présentation de ses comptes trimestriels.



A noter par ailleurs la bonne forme de Meta Platforms, qui s'envole de 17,5% après l'annonce, dans la soirée de mercredi, de performances trimestrielles 'moins mauvaises que redouté' de l'avis des analystes.



Les résultats d'Apple et Amazon ont été publiés après la clôture, les titre des géant de la technologie progressent de respectivement 4,7% et 4,7% après la publication de chiffres solides.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.