Wall Street:en forte hausse après des indicateurs divergents information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 07:52

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en forte hausse après des indicateurs économiques divergents et après le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.



En fin de séance, le Dow Jones progresse de 2,18% tandis que le Nasdaq Composite progresse de 4,41%.



Les intervenants de marché semblaient peiner à trouver une direction en début de séance après les statistiques contrastées publiées au fil de la matinée.



La croissance des Etats-Unis a pourtant été révisée à la hausse pour le troisième trimestre, portée notamment par la vigueur des exportations et de la consommation des ménages.



Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,9% en rythme annualisé selon la deuxième estimation du Département du Commerce, alors qu'il avait annoncé une croissance de 2,6% en première estimation.



Mais l'indice PCE hors alimentation et énergie, indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour mesurer l'inflation, a lui progressé de 4,6%, au-dessus de sa première estimation de 4,5%.



Du côté du marché du travail, le secteur privé a créé 127.000 emplois au mois de novembre, un chiffre nettement inférieur aux attentes qui visaient 200.000 créations de postes.



Tous ces éléments alimentent naturellement le débat en cours sur la nécessité de procéder à de nouvelles hausses de taux d'intérêt.



D'après les économistes, les commentaires de Jerome Powell vont dans le sens d'une hausse de taux limitée à 50 points de base à l'issue de la prochaine réunion du comité stratégique de l'institution, prévue le 14 décembre.





Une des meilleures performances du Dow, Apple rebondit de 4,8% en réaction à des avis positifs d'analystes et aux informations sur le déverrouillage de Zhengzhou, la principale artère de production de son sous-traitant Foxconn.



Autre hausse marquante du jour, Horizon Therapeutics bondit de plus de 27% sur le Nasdaq après avoir confirmé l'existence de discussions préliminaires avec Amgen, Janssen (Johnson & Johnson) et Sanofi en vue de son potentiel rachat.



Les cours du pétrole accélèrent à la hausse sur le marché new-yorkais NYMEX suite à l'annonce d'un net recul des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.



Le contrat janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne ainsi 2,6% à 80,2 dollars.