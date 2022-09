Wall Street: en forte baisse après la décision de la Fed information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 08:34

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la séance mercredi soir en forte baisse après le verdict de la Réserve fédérale, qui a annoncé avant la clôture qu'elle relève à nouveau ses taux de 75 points de base.



L'indice Dow Jones est en repli de 1,7% tandis que l'indique S&P 500, plus large, abandonne également 1,7% toujours sous son support des 3900 points.



Le Nasdaq Composite est en perte de son côté de 1,79% incapable lui aussi de refranchir à la hausse le seuil des 11.500 points.



Le communiqué de politique monétaire de l'institution est tombé à 14h00 (heure de New York), suivi 30 minutes plus tard de la conférence de presse de son président Jerome Powell.



Sans surprise, la Réserve fédérale américaine a annoncé hier soir avoir de nouveau relevé l'objectif de ses taux directeurs de 75 points de base, désormais porté à 3-3,25%, et affirmé prévoir des hausses supplémentaires dans les mois à venir.



Mais ses projections font maintenant apparaître des taux d'intérêt se situant autour de 4,5% en 2023, une posture bien plus restrictive que ce qu'attendaient les marchés.



Lors de la conférence de presse qui a suivi les annonces de la Fed, Jerome Powell, son président, a assuré que les relèvements de taux se succéderaient tant que la croissance ne se serait pas calmée et que les tensions du marché du travail ne se seraient pas apaisées.



La probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base était largement privilégiée, avec 80% des suffrages des traders, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Du côté des statistiques, les ventes de logements anciens ont diminué de 0,4% en août par rapport à juillet, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), un chiffre qui n'a pas eu de véritable conséquence sur la tendance.



Sur le marché des changes, le dollar continue de reprendre du terrain face à l'euro, qui s'échange désormais en-dessous de la barre de 0,99 face au billet vert, après les annonces de la Fed, tandis que le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se replie vers 3,56%.



Au chapitre de l'énergie, le baril de brut léger américain (WTI) se replie de 0,7%, en-dessous de 83,4 dollars, suite à l'annonce d'une hausse concomitante des stocks de brut, d'essence et de produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière.



S'agissant des valeurs, General Mills s'adjuge 5,7% après avoir révisé à la hausse ses prévisions de croissance et de bénéfices pour l'exercice en cours.



Cisco se replie (-2,3%) dans le sillage d'une dégradation des analystes de Barclays, qui s'inquiètent des répercussions du ralentissement de l'économie sur l'activité sur l'équipementier de réseaux.