Wall Street: en chute après les propos de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 07:27

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en forte baisse vendredi soir, au lendemain d'un discours de Jerome Powell dont le ton peu accommodant a fait brusquement remonter les rendements obligataires.



En fin de séance, le Dow Jones lâche près de 2,8% vers 33 811 points, tandis que le Nasdaq recule de 2,55% vers 12 839 points.



Les investisseurs restent préoccupés par l'évolution des rendements obligataires, qui réveille en eux les craintes d'un ralentissement de l'économie américaine, voire d'une possible entrée en récession.



La croissance du secteur privé a d'ailleurs sensiblement décéléré au mois d'avril, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui est ressorti vendredi matin à 55,1 en estimation flash, après 57,7 pour le mois précédent.



Si les rendements des Treasuries américains ont tendance à refluer sur le marché des taux, ils évoluent toujours à proximité de leurs sommets depuis 2018.



Le papier à dix ans s'inscrit actuellement à 2,8750% après avoir signé une brusque inversion de vapeur jeudi soir, qui l'avait conduit à 2,9340%, un niveau de plus en plus proche du seuil psychologique des 3%.



Le marché obligataire reflète les craintes entourant l'anticipation d'une multiplication des hausses de taux de la part de la Réserve fédérale sur fond d'envolée de l'inflation.



Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, n'a rien fait pour apaiser les investisseurs jeudi en laissant entrevoir un relèvement de 50 points de base des taux directeurs de l'institution dès le mois prochain.



Les marchés d'actions américains ont joui d'une période prolongée de faible volatilité et de gains réguliers au cours des dernières années, mais Wall Street pourrait devenir plus instable avec la perspective d'une remontée agressive des taux directeurs.



La valorisation actuelle du marché pourrait toutefois constituer un facteur de protection. Le PER de l'indice S&P 500 est actuellement de 19,5, un niveau proche de sa moyenne à long terme de 18,6, selon des données FactSet.



La tendance est également plombée par des résultats trimestriels qui ont déçu, notamment pour l'opérateur télécoms Verizon, qui chute de près de 6% en fin de séance.



Le groupe a publié des performances légèrement supérieures aux attentes pour le premier trimestre, mais annoncé attendre un bénéfice pour 2022 dans le bas de sa fourchette de prévision.



American Express a terminé également en baisse (-2,7%) après dévoilé vendredi matin un bénéfice net en repli de 6% à 2,1 milliards de dollars au titre du premier trimestre, soit un BPA à peu près stable de 2,73 dollars.