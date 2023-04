Wall Street: en berne sur des résultats et des données information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 07:44

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a reculé jeudi sous le coup du plongeon de plusieurs grands noms de la cote dans le sillage de leurs résultats, ainsi que de statistiques décevantes. Le Dow Jones s'est replié de 0,3% à 33787 points et le Nasdaq Composite, de 0,8% à 12060 points.



Une série de résultats d'entreprises moins bons que prévu ne semblait guère inciter à l'optimisme, à commencer par ceux de Tesla dont le titre a décroché de 9,7% sur des marges décevantes, entrainant à sa suite ses pairs Ford (-2,9%) et GM (-3%).



'Cette compression des marges et le récit sur les réductions de prix devront être gérés avec prudence sur les prochains trimestres, émergeant maintenant comme un clair nuage sur le titre', réagissait Wedbush, après la publication du constructeur de voitures électriques.



Autre publication peu enthousiasmante, AT&T a dévissé de 10,4%, l'opérateur télécoms ayant annoncé que son flux de trésorerie disponible s'était fortement asséché sur les trois premiers mois de l'année, avec une division par plus de deux.



Dans une moindre mesure, les investisseurs ont aussi sanctionné les publications trimestrielles du fournisseur de cartes de crédit American Express (-1%), du fabricant d'aluminium Alcoa (-2,4%) et du groupe de tabac Philip Morris (-4,7%).



Parallèlement, les indicateurs économiques du jour n'ont pas encouragé les investisseurs à la prise de risques, à l'image de l'indice de la Fed de Philadelphie qui a plongé à -31,3 en avril après -23,2 en mars, pour revenir à son plus bas niveau depuis mai 2020.



Dans la même veine négative, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a poursuivi son repli en mars (-1,2%), pour retrouver son plus bas niveau depuis novembre 2020, renforçant ainsi le scénario d'une récession dans les mois à venir.



Déception également du côté des ventes de logements anciens aux Etats-Unis, lesquelles ont baissé de 2,4% le mois dernier par rapport à février, tandis que leur prix de vente médian a diminué de 0,9% sur un an, à 375.700 dollars.