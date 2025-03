Wall Street en berne avant les données sur l'emploi

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini dans le rouge. Washington a annoncé la suspension jusqu'au 2 avril de la plupart des droits de douane visant le Mexique et le Canada, entrés en vigueur deux jours plus tôt, en vertu de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) sur le commerce. Coté valeurs, Marvell a chuté après des résultats décevants. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi des données du marché du travail américain pour le mois de février. Le Dow Jones a reculé de 0,99% à 42579 points et le Nasdaq s'est replié de 2,61% à 18069 points.

Nvidia en avait fait l'amer expérience il y a un peu moins de 2 semaines, les valeurs technologiques devant bénéficier du boom de l'intelligence artificielle ne disposent plus de marges d'erreur. Marvell Technology a dévissé de 19,81% à 72,28 dollars après avoir dévoilé des perspectives justes en ligne avec les attentes. Sa baisse est amplifiée par l'augmentation de l'aversion pour le risque constatée sur les marchés américains depuis quelques semaines. Pour UBS, les attentes exubérantes ont finalement été ramenées à des niveaux plus raisonnables.

Les chiffres économiques du jour

La productivité s'est améliorée de 1,5% au quatrième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 1,2%. Le coût unitaire du travail a progressé de 2,2%, à comparer avec un consensus de 3%.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 221 000 la semaine dernière, contre 234 000 attendus, après 242 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,8% au mois de janvier contre une hausse attendue de 0,7% et après une hausse de 0,7% en décembre.

Les stocks américains de gaz ont reculé de 80 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une baisse de 96 milliards de pieds cubes était attendue, après un recul de 261 milliards la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Marvell Technology

Marvell Technology devrait chuter à l'ouverture en raison de perspectives jugées décevantes. Au quatrième trimestre, clos début janvier, le fabricant de puces a accusé une perte nette de 200,2 millions de dollars, ou 23 cents par action, contre une perte de 392,70 millions, ou 45 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 60 cents, soit 1 cent de mieux qu'attendu. Le chiffre d'affaires a bondi de 27% à 1,817 milliard de dollars, ressortant au dessus des attentes du marché de 1,8 milliard de dollars.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que le média spécialisé Electrek a annoncé qu’il allait construire une nouvelle méga-usine au Texas près de Houston pour produire des accumulateurs électriques Megapack. Le média se base sur un accord de réduction d'impôt passé avec le comté de Waller pour affirmer que le constructeur projette de faire sortir de terre un bâtiment de plus d'un million de pieds carrés dans le parc d'entreprises Empire West près de la ville de Katy et devrait créer environ 1 500 emplois.

Victoria's Secret

Victoria's Secret a généré un chiffre d'affaires de 6,23 milliards de dollars pour l'exercice 2024, en augmentation de 1%. Les ventes ont cependant reculé de 1,5% en Amérique du Nord pour tomber à 3,42 milliards de dollars. Sur cette période, le bénéfice net ressort à 165 millions de dollars, soit 2,05 dollars par action diluée à comparer à un bénéfice net de 109 millions de dollars, soit 1,39 dollar par action diluée en 2023. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 310 millions de dollars contre 246 millions de dollars un an auparavant.