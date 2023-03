Wall Street: en berne au terme d'une semaine éprouvante information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a rétrocédé vendredi une partie de ses gains de la veille, à l'issue d'une semaine de grande volatilité déclenchée par les difficultés de plusieurs banques des deux côtés de l'Atlantique.



Au terme de la séance, le Dow Jones a cédé 1,2% à 31862 points vendredi et le S&P500 a perdu 1,1% à près de 3917 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de plus de 0,7% vers 11631 points.



Le marché a continué de pâtir de l'annonce - le week-end précédent - de la faillite de la Silicon Valley Bank : malgré les nombreuses initiatives prises par la Réserve fédérale afin de limiter tout risque de contagion, les incertitudes n'ont pas toutes été levées.



L'action First Republic Bank a ainsi dégringolé de 32,8%, bien que cette banque californienne ait annoncé la veille au soir qu'elle allait bénéficier de 30 milliards de dollars de dépôts non assurés de la part de 11 grandes banques.



L'angoisse au sujet du secteur financier a aussi été nourrie par les déboires de Credit Suisse, dont l'action a dévissé de 8% à Zurich, malgré les efforts entrepris par les autorités suisses pour tenter de ramener le calme.



Dans leurs sillages, First Republic Bank et Credit Suisse ont entrainé des titres d'autres établissements financiers majeurs, tels que JPMorgan Chase (-3,8%), Goldman Sachs (-3,7%), Morgan Stanley (-3,2%) ou encore Citigroup (-3%).



En revanche, FedEx a grimpé de près de 8% après l'annonce par le logisticien de résultats trimestriels meilleurs que prévu et d'un relèvement de ses prévisions pour l'exercice, en raison du succès de son programme de réduction de coûts.



La volatilité devrait rester élevée pendant quelques jours, sachant que la Réserve fédérale réunira à partir de mardi prochain son comité de politique monétaire, dont les conclusions sont très attendues par les marchés.