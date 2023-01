Wall Street: en berne après des indicateurs contrastés information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a fini en berne une séance dominée par des indicateurs économiques américains qui incitaient globalement les investisseurs à une certaine prudence : le Dow Jones a abandonné 1,8% à 33297 points et le Nasdaq Composite, plus de 1,2% à 10957 points.



Au mois de décembre, les ventes de détail aux Etats-Unis ont diminué davantage que prévu, se tassant de 1,1% après un recul de 1% le mois précédent, tandis que la production industrielle a encore reculé, de 0,7% après une baisse de 0,6% en novembre.



En revanche, la hausse annualisée des prix producteurs s'est établie, le mois dernier, à 6,2% en données brutes et à 4,6% en données coeur, confirmant sa tendance au ralentissement après des taux annuels de respectivement 7,3% et 4,9% en novembre.



Ces éléments ont alimenté naturellement le débat en cours sur l'opportunité d'une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, face à une inflation en décélération et une croissance en essoufflement.



'Le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, a indiqué que les taux étaient 'presque' en territoire restrictif et celle de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a soutenu de nouvelles hausses de taux à venir, sans en préciser l'ampleur', note d'ailleurs Wells Fargo.



S'agissant des valeurs, Microsoft a lâché 1,9% après l'annonce de la suppression d'environ 10.000 emplois, soit l'équivalent de 5% de ses effectifs dans le monde, ce qui se traduira par une charge exceptionnelle de 1,2 milliard de dollars.



United Airlines a dévissé de 4,6%, la publication par le transporteur aérien d'un BPA positif au titre des trois derniers mois de 2022, à 2,55 dollars contre -1,99 dollar un an auparavant, n'ayant suffi à satisfaire les investisseurs.



Johnson & Johnson a perdu 1,5% après des données de phase 3 décevantes pour un régime vaccinal anti-VIH expérimental, alors que Moderna s'est adjugé 3,3% sur des premières données de phase 3 positives pour un vaccin expérimental à ARNm ciblant le VRS.