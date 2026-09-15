Wall Street en baisse, obligations et pétrole préoccupent

par Stephen Culp

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, pour une deuxième séance consécutive, alors que les hausses des rendements obligataires et des prix du pétrole ainsi que la préoccupation accrue à propos de la dette ont incité les investisseurs à la prudence.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,63%, ou 328,09 points, à 52.093,11 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 34,25 points, soit 0,45%, à 7.585,73 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 204,84 points (0,78%) à 25.981,57 points.

Les trois principaux indices de Wall Street ont fini dans le rouge, l'aversion au risque ayant pesé sur la quasi-totalité des secteurs, à part l'énergie .SPNY , qui a pris 2,3% dans le sillage de la hausse des prix du pétrole en raison du regain des hostilités au Moyen-Orient, avec notamment des attaques contre des infrastructures énergétiques de l'Arabie saoudite.

"Etant donné les prix accrus du pétrole, étant donné la perspective quasi-certaine d'une hausse des taux d'intérêt dès demain, et avec la crainte d'un possible ralentissement de l'écosphère IA, pourquoi se montrer agressif sur le marché avant d'attendre des éclaircies ?", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, à Charlottesville en Virginie, en référence notamment à la réunion de la Réserve fédérale (Fed).

Il est attendu que la banque centrale américaine procèdera mercredi, à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire, à une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base, alors que des données économiques récentes montrent que le marché du travail américain est solide tandis que les pressions sur les prix énergétiques ont provoqué une inflation plus large.

Une telle décision constituerait le premier resserrement de la politique monétaire de la Fed en plus de trois ans.

Avec la montée de l'inflation aux Etats-Unis, illustrée par des données publiées la semaine dernière, et la flambée de près de 25% des prix du brut américain CLc1 au cours des deux semaines écoulées, une hausse ce mercredi des taux de la Fed est anticipée à 94,5% par les marchés financiers, d'après FedWatch de CME, contre 33,1% un mois plus tôt.

"Cela ne sera probablement pas une action unique, mais plutôt une série de hausses des taux", a commenté Paul Nolte, conseiller et stratégiste chez Murphy & Sylvest, à Elmhurst dans l'Illinois. "Cela va dépendre du pétrole. C'est vraiment l'origine de l'inflation et ça commence à se répandre dans d'autres parties du marché", a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, les rendements obligataires mondiaux ont repris leur progression. Les bons de référence du Trésor américain ont franchi le seuil des 5% pour la première fois depuis 2007.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)