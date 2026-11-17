Wall Street est en repli mardi dans les premiers échanges, l'indice boursier Nasdaq, à forte composante technologique, peinant à rebondir au lendemain d'une baisse marquée, dans un contexte d'aversion au risque liée aux craintes autour de l'intelligence artificielle (IA).

L'appétit pour les actions est freinée cette fois-ci par l'attention sur les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O et l'introduction en Bourse très attendue d'Anthropic, deux événements qui devraient apporter un nouvel éclairage sur le secteur.

A 14h45 GMT, l'indice Dow Jones .DJI perd 0,47%, à 51.351 points, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,16%, à 7.405,06 points. Le Nasdaq Composite .IXIC , de son côté, cède 0,09%, à 24.502 points, après avoir reflué de 2,49% la veille.

Les investisseurs étudieront après la clôture de Wall Street les répercussions sur les perspectives de Nvidia après le départ la semaine dernière de son directeur général Jensen Huang, pris dans un scandale relations extraconjugales et d'espionnage. Ils se pencheront également sur l'impact potentiel de cette éviction sur les marges et les sorties de trésorerie du groupe, compte tenu de l'influence démesurée de l'entreprise dans l'écosystème de l'IA. Des sources ont rapporté à Reuters que le conseil d'administration de Nvidia n'envisageait pas une réintégration Jensen Huang malgré une intense campagne de ses soutiens en faveur d'une telle décision.

En attendant, Nvidia, qui effacé environ 410 milliards de dollars de capitalisation boursière après la démission de son patron, rebondit de 0,20%.

D'autres fabricants de puces repartent également de l'avant à l'image de Broadcom AVGO.O qui progresse de 1,86%, tandis qu'Advanced Micro Devices (AMD) AMD.O et Marvell Technology MRVL.O gagnent respectivement 0,40% et 2,60%.

Intel INTC.O , en revanche, recule de 2,36% après que Nvidia a réduit de 25% sa participation dans la société.

Dans le reste des valeurs, Home Depot HD.N cède 2,44%, l'enseigne de bricolage ayant revu à la baisse sa prévision de ventes comparables pour l'exercice 2026.

Walt Disney DIS.N , qui a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, prend 0,60%.

Outre la "tech", le marché surveille la trajectoire des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Après Kevin Warsh lundi, des interventions de Christopher Waller, Beth Hammack et John Williams sont prévues dans le courant de la journée, ce qui pourrait donner des indices sur les perspectives pour la réunion de décembre.

Plusieurs responsables de la Fed ont laissé entendre la semaine dernière que la banque centrale américaine était ouverte à une hausse des taux plus agressive, compte tenu de l'aggravation des pressions sur les prix.

Le baromètre FedWatch de CME Group montre que les marchés anticipent avec une probabilité de 95,4% une hausse des taux de 25 points de base le mois prochain.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution d'Utkarsh Hathi et Ragini Mathur)