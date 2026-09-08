Wall Street en baisse, l'impact de l'IA sur certains secteurs inquiète

par Noel Randewich et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, des éditeurs de logiciels ayant subi des pertes en raison d'une crainte sur leurs activités liée à l'impact de l'intelligence artificielle (IA), tandis que les investisseurs attendaient des données sur l'inflation pour évaluer la probabilité d'une hausse des taux.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,18% à 52.786,07 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,58% à 7.673,52 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,32% à 26.421,41 points.

Le fait qu'OpenAI lance vendredi dernier son nouveau modèle, le GPT-6 Astra, a relancé les préoccupations à l'égard de la perspective que l'IA vienne concurrencer des services actuellement offerts par des éditeurs de logiciels spécialisés.

Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O ont décliné mardi d'environ 4%, ServiceNow NOW.N a cédé 5%, et le secteur des logiciels et services du S&P-500 .SPLRCIS dans son ensemble a terminé dans le rouge pour une deuxième séance consécutive.

"Astra a en quelque en sorte ravivé les craintes de perturbations pour les logiciels, et cela a redonné lieu à une vieille tendance à laquelle on s'était un temps habitué - les titres des semiconducteurs et des bénéficiaires des dépenses en capital dans les centres de données performent, pendant que l'informatique subit", a commenté Jed Ellerbroek, gestionnaire de portfolio chez Argent Capital Management.

Intel INTC.O et Qualcomm QCOM.O ont tous deux progressé, respectivement de 9% et 3,2%, après un accord avec Amazon

AMZN.O pour le développement de puces d'IA sur-mesure.

Du point de vue économique, les investisseurs attendent la publication cette semaine des données sur les prix à la production et les prix à la consommation aux Etats-Unis, qui devraient donner un tableau des pressions inflationnistes.

Alors qu'un rapport du département américain du Travail la semaine dernière a montré que les créations d'emplois ont augmenté bien plus que prévu aux Etats-Unis en août, les traders ont revu à la hausse la probabilité que la Réserve fédérale (Fed) relève ses taux lors de sa réunion des 15-16 septembre.

Selon FedWatch de CME, il est attendu à 60% que la banque centrale américaine resserre sa politique monétaire la semaine prochaine.

Par ailleurs, la poursuite des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, avec une intensification du front supplémentaire entre les Houthis yéménites soutenus par Téhéran et l'Arabie saoudite, a fait grimper mardi les prix du pétrole, qui se sont établis à un pic de six semaines.

Le secteur de l'énergie du S&P-500 .SPNY a fini en hausse de 1%, avec des gains pour Marathon Petroleum MPC.N et Occidental Petroleum OXY.N notamment.

A noter également, les titres des cryptomonnaies ont reculé dans le sillage du repli du bitcoin.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)