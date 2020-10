Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street en baisse, inquiétudes sur la réponse au coronavirus Reuters • 13/10/2020 à 22:39









LA BOURSE DE NEW YORK FINIT EN BAISSE par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - Après quatre jours consécutifs de hausse, la Bourse de New York a fini en baisse mardi après l'annonce par deux laboratoires pharmaceutiques de pauses dans leurs recherches sur des traitements ou vaccins contre le coronavirus. L'indice Dow Jones a perdu 0,55% ou 157,71 points à 28 679,81. Le S&P-500, plus large, a reculé de 22,29 points, soit -0,63%, à 3 511,93. Le Nasdaq Composite a cédé 12,36 points (-0,10%) à 11 863,90 points. Johnson & Johnson a annoncé lundi une pause dans ses essais cliniques sur un candidat vaccin contre le coronavirus, en raison d'une maladie non expliquée contractée par l'un des participants. Le titre a perdu plus de 2%. Eli Lilly a de son côté abandonné près de 3% après avoir annoncé l'interruption de l'essai clinique de son traitement aux anticorps contre le Covid-19 pour des raisons de sécurité. "On a cette résurgence des cas de coronavirus qui coïncide avec les grands groupes pharmaceutiques qui interrompent leurs essais cliniques", commente Robert Pavlik, de SlateStone Wealth LLC à New York. "Cela rend le marché nerveux." Parallèlement, les entreprises américaines ont commencé à publier leurs résultats du troisième trimestre. JPMorgan a cédé 1,6% malgré un bénéfice supérieur aux attentes et Citigroup a plongé de près de 4,8% après avoir publié un bénéfice trimestriel en baisse de 34%. Apple, qui avait grimpé de plus de 6% à la veille de la présentation de ses nouveaux iPhone compatibles avec la 5G, a reculé de 2,6% après avoir dévoilé ses nouveaux modèles. (version française Jean-Stéphane Brosse)

