Wall Street: en baisse avant la saison des résultats information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 16:58

(CercleFinance.com) - Dans l'attente du démarrage de la saison des résultats, les indices américains sont en repli (le Dow Jones -0,4%, le S&P500 -1% et le Nasdaq -1,7%) après la clôture mitigée de vendredi (-0,1% sur le Dow Jones) dans le sillage du rapport sur l'emploi.



'L'emploi aux États-Unis a augmenté de 372.000 postes non agricoles en juin, le marché du travail reste donc très robuste', soulignait vendredi Commerzbank, qui y voyait toutefois un feu vert à de nouvelles hausses substantielles des taux directeurs de la Fed.



Toujours au chapitre des statistiques, les investisseurs seront attentifs cette semaine aux prix à la consommation (mercredi) et à la production (jeudi), puis à l'indice d'activité Empire State, aux ventes de détail et à la production industrielle (vendredi).



Surtout, la semaine verra le coup d'envoi à la saison des résultats américains au titre du deuxième trimestre, avec en particulier ceux de grands établissements financiers tels que JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup.



En attendant, Twitter est en baisse de près de 6% après la décision d'Elon Musk, en fin de semaine dernière, de rompre l'accord prévoyant son rachat du groupe de micro-blogging, une nouvelle qui constitue une 'alerte rouge' pour le dossier selon Wedbush.



Jefferies maintient son conseil 'conserver' et son objectif de cours de 40 dollars sur Twitter, après la décision d'Elon Musk.



'Nous pensons que les intentions d'Elon Musk de mettre fin à la fusion sont davantage basées sur la récente chute du marché que par le pourcentage de faux comptes sur Twitter ou le 'défaut' de la société de se conformer à ses demandes', juge-t-il.



Moderna annonce de nouvelles données cliniques positives sur son candidat de rappel bivalent Omicron (BA.1), l'ARNm-1273.214, un mois après son administration chez des participants précédemment vaccinés et stimulés.



La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Plantronics par HP toutes deux des États-Unis. Poly est une société mondiale de technologie des communications qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions intégrées de communication et de collaboration pour les professionnels.