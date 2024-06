Wall Street en baisse avant la Fed et l'inflation, avec un oeil sur l'Europe

Un opérateur du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York baissait à l'ouverture mardi, à la veille d'une décision de la Fed et de nouvelles données sur l'inflation, tandis que le marché obligataire et le dollar profitaient des incertitudes en Europe.

L'indice Dow Jones cédait 0,61%, le Nasdaq reculait de 0,19% et le S&P 500 perdait 0,37%, au cours des premiers échanges.

