Wall Street: en baisse après les inscriptions au chômage

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son repli jeudi suite à l'annonce d'une baisse surprise des inscriptions au chômage, qui alimente les craintes de voir la Fed continuer à relever ses taux d'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,3% et 1,3%, annonçant une continuation de la tendance négative des dernières séances.



Selon le Département du Travail, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a reculé de manière inattendue de 13.000 lors de la semaine du 28 août, à 216.000 contre 229.000 la semaine précédente.



D'autres données communiquées en parallèle montrent que les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 2,2% au deuxième trimestre, un chiffre révisé en forte hausse après une hausse de 1,6% en précédente estimation.



Ces signes attestant de la résilience du marché du travail vont dans le sens opposé de ce que recherche la Réserve fédérale, à savoir une détente du marché de l'emploi susceptible d'alléger la pression sur les salaires et les tensions inflationnistes.



Ces données pourraient donc fournir à la banque centrale américaine des arguments supplémentaires pour maintenir ses taux à des niveaux élevés pendant un certain temps



Dans son 'livre beige' publié hier, la Fed avait pourtant évoqué un ralentissement de la croissance de l'activité et des prix aux Etats-Unis ces dernières semaines, ainsi qu'un allègement des pressions salariales.



Sur le marché monétaire, la probabilité estimée d'une hausse des taux à la fin du mois remonte à 9% contre 8% la veille, à en croire le baromètre FedWatch du CME Group.



Le mouvement de hausse des rendements se poursuit après ces deux statistiques: le papier à 10 ans se tend encore en direction de 4,30%, accentuant ainsi la pentification des courbes de taux.



Les anticipations de relèvements de taux après les chiffres du chômage bénéficient logiquement, avec un euro qui lâche encore du terrain pour revenir à 1,07 face au billet vert.





