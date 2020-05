Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : en baisse après les chiffres de consommation Cercle Finance • 29/05/2020 à 16:44









(CercleFinance.com) - Les indices actions américains débutent la séance en baisse de 0,6% pour le Dow Jones et 0,4% pour le S&P500, après la parution de chiffres encore pires que prévu sur le front de la consommation aux Etats-Unis. Les dépenses des ménages ont en effet plongé de 13,6% et leurs revenus ont grimpé de 10,5% en avril, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne des contractions de l'ordre de 12,5% et de 7% respectivement. 'La composante revenus va subir deux facteurs contradictoires : le versement du chèque/virement du Trésor américain et la chute des gains salariaux suite à la chute de l'emploi', prévenait ce matin Aurel BGC. Les opérateurs ont pris également connaissance de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Il a été mesuré à 72,3 points au mois de mai, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 74 points. L'indice 'UMich' est donc en légère hausse par rapport à son niveau affiché au titre du mois d'avril. Il s'élevait alors à 71,8 points. Sur le plan des valeurs, Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un bénéfice net de 838 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit un BPA de 1,89 dollar, manquant ainsi de quatre cents l'estimation moyenne des analystes. L'éditeur de logiciels Salesforce a publié un BPA ajusté de 70 cents au titre de son premier trimestre 2020-21, en ligne avec le consensus, mais les incertitudes liées à la pandémie l'ont amené à réduire ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice. AT&T et Salesforce ont annoncé un accord stratégique pluriannuel pour proposer des 'expériences connectées entièrement nouvelles' aux millions de clients d'AT&T, dans le cadre de la transformation plus large de l'opérateur télécoms.

