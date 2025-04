Wall Street en baisse après le ralentissement de l'inflation, Capri cède Versace

(AOF) - Bondissant mercredi suite à l'annonce par Donald Trump d'une pause de 90 jours sur les droits de douane réciproques, à l'exception de la Chine, les marchés américains se replient. Les droits de douane sur les produits chinois ont été portés à 145%, a précisé aujourd'hui la Maison Blanche et non 125% comme indiqué hier par Donald Trump. Dans ce contexte, l'inflation a ralenti en mars en rythme annuel à 2,4%. Côté valeurs, Capri a cédé Versace à Prada pour 1,375 milliards de dollars. Vers 17h30, le Dow Jones perd 2,74% à 39493 points et le Nasdaq cède 3,97% à 16445 points.

Capri Holdings (-9,72% à 14,77 dollars), groupe américain de mode et de luxe, a officialisé son accord définitif pour la cession de l'entreprise italienne de mode de luxe Versace à son concurrent Prada pour 1,375 milliard de dollars en numéraire, sous réserve de certains ajustements. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment des autorisations réglementaires. La marque fondée en 1978 à Milan par Gianni Versace repasse sous le giron italien. Capri avait acquis Versace pour 1,83 milliard d'euros fin 2018.

Les chiffres macroéconomiques

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 223 000 la semaine dernière comme attendu. Elles s'élevaient à 219 000 la semaine précédente.

L'inflation s'est élevée à 2,4% en mars en rythme annuel aux Etats-Unis contre 2,5% attendus, après 2,8% en février. En version core, elle est ressortie à 2,8% en rythme annuel contre 3% attendus, après une progression de 3,1% en février.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 57 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 60 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 29 milliards la semaine précédente. Les stocks étaient inférieurs de 450 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 40 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 1 870 milliards de pieds cubes. À 1 830 milliards de pieds cubes, le stock de gaz se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Les valeurs à suivre

Carmax

Carmax est en baisse à Wall Street après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. Le distributeur américain de véhicules d'occasion affiche un bénéfice par action diluée de 0,58 dollar, en hausse de 81% sur un an mais inférieur de 11% aux attentes du marché. Le groupe signale une dépréciation de 12 millions de dollars. Carmax a vendu 301 811 véhicules au quatrième trimestre, un chiffre en hausse de 4,9% sur un an. A 6,0 milliards de dollars, le revenu net progresse de 6,7% sur un an.

Constellation Brands

Sur l'exercice 2024-2025, les ventes de Constellation Brands ont augmenté de 2% à 10,20 milliards de dollars, malgré un contexte de demande plus faible. L'entreprise a généré un bénéfice par action en comparable en hausse de 11% à 13,78 dollars et un profit opérationnel en croissance de 7% à 3,47 milliards de dollars. Le groupe spécialisé dans la production et la distribution de boissons alcoolisées a génère un flux de trésorerie disponible de 1,9 milliard de dollars, soit une augmentation de 28%.

Spirit Airlines

Safran Landing Systems et Spirit Airlines ont renouvelé leur accord à long-terme portant sur la fourniture et la maintenance des roues et freins carbone de la flotte d'Airbus A320 de l'opérateur américain. Ce contrat couvre les Airbus A320ceo et A320neo actuellement en service ainsi que ceux à venir. La fabrication des freins sera assurée par l'usine de Safran Landing Systems à Walton (Kentucky), qui compte 400 collaborateurs hautement qualifiés.