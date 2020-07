Wall Street en baisse après des chiffres sur le chômage

Wall Street était en repli jeudi après des chiffres montrant que le nombre d'Américains inscrits au chômage était reparti à la hausse la semaine dernière, l'économie de nombreux Etats ayant ralenti avec la flambée des cas de Covid-19.

Vers 14H20 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average cédait 0,14% à 26.881,78 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,33% à 10.670,94 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 0,22% à 3.268,90 points.

La Bourse de New York avait terminé dans le vert mercredi dans un marché saluant la décision du gouvernement américain d'investir dans un projet de vaccin contre le virus et attendant l'adoption de nouvelles mesures de soutien à l'économie: le Dow Jones était monté de 0,62% et le Nasdaq de 0,24%.

Un peu plus de 1,4 million de nouvelles demandes de chômage ont été déposées entre le 12 et le 18 juillet, contre 1,307 million la semaine précédente, selon les données publiées jeudi par le département du Travail.

C'est la première fois que les inscriptions hebdomadaires progressent depuis leur lente décrue entamée début avril.

"La hausse n'est pas énorme, mais elle suggère que le ralentissement du redémarrage a nui à l'économie", note Chris Low de FHN Financial.

"La reprise économique cale pour le moment alors que la liste concrète de ce qui peut et ne peut pas être fait sans risque pendant une pandémie devient de plus en plus précise", ajoute M. Low.

- Twitter en forme -

Wall Street continuait par ailleurs de suivre de près les résultats trimestriels de grandes entreprises.

Mardi après la clôture, Microsoft a fait part de revenus meilleurs que prévu, mais ses ventes de licences ont continué de ralentir et sa filiale LinkedIn, célèbre réseau social professionnel, a souffert de la faiblesse du marché de l'emploi. Le titre de Microsoft baissait de 1,70%.

En revanche, Tesla (-0,90%) a réalisé des profits pour le quatrième trimestre consécutif et son patron Elon Musk a annoncé que le constructeur de véhicules électriques haut de gamme allait ouvrir sa nouvelle usine aux Etats-Unis, dans le Texas.

Parmi les autres valeurs, Twitter grimpait de 5,79%. Le réseau social a encaissé une chute de ses revenus publicitaires au deuxième trimestre, mais a fait part d'une hausse impressionnante de son nombre d'usagers quotidiens.

Le groupe a également promis de faire toute la lumière sur le piratage massif qui a visé la semaine dernière les comptes certifiés de plusieurs personnalités américaines.

La compagnie aérienne American Airlines (-1,19%), frappée comme ses concurrentes par la chute du transport aérien depuis le début de la pandémie, a elle subi une perte nette de 2,07 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Dow, qui fabrique des matériaux et produits pour les industriels, a vu son chiffre d'affaires chuter de 24% à cause de la pandémie et annoncé qu'il allait supprimer environ 2.190 postes. Son action baissait de 4,56%.

Le groupe de produits d'hygiène de grande consommation Kimberly-Clark (+2,56%) a augmenté ses revenus au deuxième trimestre à la faveur de ventes de mouchoirs et papier toilette en nette hausse grâce au confinement.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine reculait à 0,5774% contre 0,5971% mercredi soir.

dho/vog/dga