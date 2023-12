Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: empile records de toute nature, inexorablement information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 07:34









(CercleFinance.com) - La course aux records absolus semble inarrêtable à Wall Street avec une nouvelle pluie de records : le Dow Jones finit en boulet de canon, en hausse de +0,68% à 37.558, ainsi que le S&P500 qui prend +0,59% à 4.768 (plus haut annuel et +24% depuis le 1er janvier), et le Nasdaq Composite franchit les 15.000 (+0,66% à 15.003).



Fait assez rare, aucune des 500 valeurs du 'S&P' ne cède plus de 2% ce 19 décembre... il faudrait vérifier si cela s'est produit une seule fois au cours de l'année écoulée.



Le Nasdaq-100 (+0,49% à près de 16.812) réalise un double exploit : il bat un record absolu, puis sa meilleure performance annuelle du siècle avec un score global de +53,7%.



Le compartiment des valeurs 'techs' du S&P500 affiche +57%, le 'SOX' +60% et les '7 fantastiques' dépassent maintenant largement le cap des +75% (contre +12% pour les 493 autres composantes... et en excluant les 25 plus grosses 'capis', les 475 restantes font... zéro).



Les 'titans' continuent de battre le Nasdaq et le S&P500 : ce mardi, Meta a d'ailleurs gagné +1,7%, Netflix +1,8%, Tesla +2%... et Apple s'est contenté de +0,5%, mais le titre se retrouve à 1% d'un nouveau record.



Plusieurs membres de la Fed ont tenté depuis vendredi de tempérer l'euphorie de Wall Street en jugeant les attentes des marchés trop optimistes... mais ils ne sont pas 'entendus' et des flux de liquidités records se précipitent vers les actions depuis vendredi dernier (10Mds$ dans l'ETF indiciel 'S&P500' qui a attiré 50Mds$ en 2023).



Sur le plan économique, la remontée des mises en chantier de logements (+14,8% en novembre) montre que le marché de l'immobilier américain affiche un comportement paradoxal : les primo-accédants sont absents, plus personne ne vend son bien pour en racheter un autre avec un crédit deux fois plus cher (d'où une situation de pénurie), et les acheteurs solvables font construire des logements à leur convenance.



Les investisseurs sont maintenant clairement dominés par les 'esprits animaux' et tous les indicateurs pointent vers la surchauffe des marchés (le 'fear & greed index' se situe désormais dans la zone 'extreme greed')... mais la confiance semble maximale à trois jours de la parution de l'indice d'inflation 'PCE' aux Etats-Unis.



Sur le marché obligataire, le 'rallye' haussier des dernières semaines signe une petite pause, mais cela reste de l'ordre de la consolidation ou du simple 'pullback' technique : le rendement des Treasuries à dix ans reste inchangé à 3,92% ce mardi.





