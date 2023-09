Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: embellie symbolique mais bienvenue sur les taux information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 17:44









(CercleFinance.com) - Après trois séances difficiles, la Bourse de New York tente de se remettre dans de bons rails vendredi, soutenue notamment par les valeurs technologiques sur fond de détente des rendements obligataires.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones grappille moins de 0,1%, mais le Nasdaq Composite conserve encore un gain de 0,8%.



Sur l'ensemble de la semaine, les deux indices s'inscrivent pour l'instant en baisse, avec des replis de respectivement 1,5% pour le Dow et de 2,6% pour le Nasdaq.



L'espoir d'une poursuite de la désinflation susceptible de précipiter la fin du resserrement monétaire a laissé place cette semaine à un regain d'inquiétudes autour des taux, désormais vus à des niveaux élevés pendant longtemps.



Alors que Wall Street espérait que Jerome Powell, le patron de la Fed, sache trouver les mots pour déclencher une détente vers les 4%, le rendement des Treasuries flirte désormais avec 4,50%, un pic depuis 2007.



Dans ce contexte, des taux d'intérêt qui grimpent commencent à représenter une opportunité d'investissement intéressante et donc une vraie concurrence pour les actions.



Mais la Banque du Japon a apporté un peu d'oxygène au marché obligataire vendredi en laissant ses taux inchangés et en maintenant sa politique monétaire ultra-accommodante.



Conséquence, le yen s'inscrit en baisse face au dollar et le rendement des obligations japonaises à 10 ans recule également.



Dans la foulée, le 10 ans américain perd pas loin de quatre points de base, à 2,44%, un repli insuffisant pour parler de véritable embellie mais qui marque une détente symbolique bienvenue.



Les valeurs technologiques, très sensibles aux taux d'intérêt en raison de leurs valorisations jugées élevées, en profitent pour rebondir après avoir connu une séance éprouvante hier.



Après avoir aligné deux journées difficiles, le titre Apple reprend quelques couleurs (+1,4%) avec le lancement officiel, ce jour, du nouvel iPhone 15.



Le titre accuse néanmoins un repli de près de 2% depuis la présentation officielle de l'appareil, il y a presque deux semaines.



Amazon retrouve lui aussi le chemin de la hausse (+1,7%) après avoir annoncé qu'il prévoyait de diffuser des écrans publicitaires sur son service de vidéo à la demande Prime Video à partir de l'an prochain.



Sur le marché de l'énergie, les cours du brut texan progressent de 0,7% vers 90,3 dollars le baril, tout en s'apprêtant à finir la semaine sur des pertes en raison des inquiétudes qui entourent la situation économique.





