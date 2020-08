Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : embellie haussière après deux statistiques Cercle Finance • 21/08/2020 à 17:30









(Crédits photo : Adobe Stock - ) (CercleFinance.com) - Après une ouverture incertaine, la Bourse de New York a repris quelques couleurs vendredi matin suite à la parution de deux indicateurs économiques jugés rassurants. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de presque 0,2% à 27.784,4 points, tandis que le Nasdaq Composite prend près de 0,3% à 11.294,1 points. La publication peu après l'ouverture d'un indice PMI composite IHS Markit en forte hausse, à 54,7 en août en estimation flash contre 50,3 en juillet, soutient tout particulièrement la cote. Ce chiffre meilleur que prévu témoigne d'une nette accélération de la croissance du secteur privé d'un mois sur l'autre. 'La demande de la part des clients s'est redressée à la fois chez les entreprises du secteur manufacturier comme chez les fournisseurs de services', se félicite Sian Jones, économiste chez IHS Markit. Autre chiffre bien accueilli par les marchés, la National Association of Realtors a fait état ce matin de 5,86 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, soit une hausse de 24,7% par rapport au mois de juin. Les économistes anticipaient une hausse moins marquée de cet indicateur, de l'ordre de 14,7%. Cette statistique est importante car elle illustre la solidité du marché américain de l'immobilier, une composante importante de l'effet richesse des investisseurs. Sur le plan sectoriel, ce sont les indices du S&P liés à la technologie, à la consommation et à l'industrie qui sont en tête avec des gains compris entre 0,1% et 0,6%. Dopé par les dernières statistiques, le dollar gagne lui près de 1% à 1,1775 face à l'euro.

