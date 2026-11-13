Wall Street efface ses gains initiaux alors que les répercussions de la chute de Nvidia ébranlent les valeurs technologiques

Les principaux indices boursiers américains ont chuté vendredi, les investisseurs évaluant les répercussions potentielles du départ de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia, tandis que la baisse des prix à la production en octobre n’a guère apporté de répit.

L'action Nvidia NVDA.O a reculé de 3,3 % et s'apprêtait à enregistrer sa plus longue série de pertes hebdomadaires depuis octobre 2012, après la démission de son directeur général Jensen Huang, suite à une enquête sur ses relations avec une femme d'affaires soupçonnée par les États-Unis d'espionnage pour le compte des services de renseignement chinois .

L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a chuté de 5 % , Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O reculant respectivement de 9 , 4 % et 5 , 8 %.

Les titres des entreprises de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont perdu respectivement 10 % et 13,7 %, tandis que les sociétés liées aux centres de données IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O ont enregistré de fortes baisses.

Les turbulences chez Nvidia ont suscité des inquiétudes concernant l’ensemble du secteur de l’IA, compte tenu du rôle central joué par le fabricant de puces dans l’essor de l’industrie et de ses liens financiers avec plusieurs entreprises du secteur.

L'introduction en bourse très attendue d'Anthropic, prévue la semaine prochaine, est également dans le collimateur.

"Il sera intéressant de voir si l’ensemble de l’offre de nouvelles actions sera absorbée sans que cela n’entraîne la vente d’autres titres du secteur de l’IA pour financer cette opération", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements internationaux chez Edward Jones.

Parmi les "Magnificent Seven", Apple AAPL.O et Meta META.O ont été les seules à afficher une hausse, gagnant chacune plus de 1 %. Microsoft MSFT.O a reculé de 0,6 % après une panne de plus de 12 heures d’Outlook et de Teams.

À 10h16 ( heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 215,69 points, soit 0,41 %, à 52.081,40, le S&P 500 .SPX a perdu 70,60 points, soit 0,93 %, à 7.519,10 et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 359,89 points, soit 1,42 %, à 25.006,20.

Les baisses enregistrées par l'indice du secteur technologique .SPLRCT ont pesé sur le S&P 500.

Les données ont montré que les prix à la production d’octobre étaient légèrement inférieurs aux prévisions, ce qui pourrait soulager quelque peu la pression exercée sur la Réserve fédérale américaine pour qu’elle procède à une hausse agressive des taux d’intérêt.

Les opérateurs anticipent pleinement une hausse des taux par la banque centrale le mois prochain, certains responsables ayant évoqué ces derniers jours la possibilité d’une hausse de 50 points de base, alors que le marché s’attendait largement à une hausse de 25 points de base. Selon l’outil FedWatch du CME, la probabilité d’une hausse de 50 points de base s’établit à environ 7 %.

"Je pense qu’ils vont procéder de manière plus progressive. L’inflation est élevée et atteint des niveaux inconfortables pour la Fed, mais rien n’indique qu’elle devienne incontrôlable", a déclaré Kourkafas.

Parmi les autres titres en vue, Cerebras CBRS.O a bondi de plus de 11 % après que cette entreprise spécialisée dans les puces électroniques et le cloud a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 et a signé un contrat avec Microsoft.

Les bons résultats financiers ont, à certains moments, permis de contenir le sentiment négatif du marché cette semaine. Sur les 450 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats jeudi, 83,6 % ont dépassé les attentes, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.

Les investisseurs restent toutefois méfiants face à toute une série de risques, notamment sur le plan géopolitique. Les cours du pétrole se sont maintenus en territoire positif pour la troisième séance consécutive, au lendemain des déclarations du président Donald Trump selon lesquelles les États-Unis n’ont pas besoin d’un accord avec l’Iran.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,53 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,07 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 7 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 1 nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 16 nouveaux plus hauts et 195 nouveaux plus bas.