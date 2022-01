Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: échec d'une tentative de rebond information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Wall Street a de nouveau fini dans le rouge jeudi, au terme d'une séance pourtant longtemps positive sur des tentatives de rachats à bon compte. Le Dow Jones a reculé de 0,9% à 34715 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 1,3% à 14154 points.



'L'indice à forte composante technologique se dirige vers son pire mois depuis mars 2020, les inquiétudes concernant le resserrement de la politique monétaire à la lumière de l'inflation persistante ayant déclenché une déroute des titres liés à la croissance', pointe Wells Fargo.



'Dix des 11 secteurs du S&P 500 ont terminé en territoire négatif, à commencer par celui de la consommation discrétionnaire. Les actions technologiques ont également pris du retard dans un contexte de faiblesse des fabricants de puces', poursuit la banque californienne.



Des données macroéconomiques mitigées peuvent aussi avoir pesé sur le moral : le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, s'établissant à 286.000 contre 231.000 la semaine précédente.



A 6,18 millions d'unités en rythme annualisé, les ventes de logements anciens ont diminué de 4,6% le mois dernier par rapport à novembre, alors que les économistes anticipaient au contraire une petite augmentation d'un mois sur l'autre.



En revanche, traduisant une accélération de l'expansion manufacturière dans la région de Philadelphie, l'indice Philly Fed est ressorti à 23,2 pour le mois en cours, contre 15,4 en décembre 2021, alors que le consensus attendait une remontée plus modérée.



Dans l'actualité des valeurs, Travelers a grimpé de 3,1% après que la compagnie d'assurance a publié un bénéfice net ajusté de 1,29 milliard de dollars au titre du quatrième trimestre 2021, soit un BPA en hausse de 6% à 5,20 dollars par action.



American Airlines a par contre lâché 3,2%, à la suite de la publication d'une perte nette ajustée trimestrielle de 1,42 dollar par action, dans un contexte toujours marqué par les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le transport aérien.





