Wall Street: du vert en vue après les chiffres du chômage

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre sa remontée jeudi matin, l'annonce d'un rebond surprise des inscriptions au chômage ayant renforcé la perspective d'une baisse de taux dès le mois prochain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme avancent de 0,1% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



D'après le Département du Travail, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de manière inattendue la semaine dernière, signant une progression de 4.000 à 232.000, là où le consensus prévoyait un repli à 225.000.



Cette statistique vient s'ajouter à plusieurs indicateurs récents qui sont venus suggérer que le marché du travail se trouvait en moins bonne forme qu'envisagé jusqu'ici, ce qui conforte le scénario d'un assouplissement monétaire.



Pour mémoire, Washington a revu hier à la baisse son estimation du nombre d'emplois non-agricoles créés à la fin mars de 818.000 unités, ce qui en fait l'une des révisions les plus importantes de l'histoire de l'administration.



'Alors que Jerome Powell a répété qu'une 'détérioration inattendue du marché' du travail pourrait précipiter le cycle de baisses de taux de la Fed, ces révisions scellent l'idée d'une baisse de taux en septembre', juge Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



Du point de vue de l'économiste, ces révisions du nombre d'emplois pourraient même ouvrir la voie à une baisse de taux de 50 points de base le 21 septembre.



'Néanmoins, il faudra probablement pour cela que le rapport sur l'emploi du mois d'août soit très mauvais', ajoute le spécialiste.



Publié hier soir, le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale a témoigné de la confiance des responsables de la Fed dans le ralentissement de l'inflation, ce qui a alimenté les anticipations de baisse des taux.



D'après le baromètre FedWatch du CME, la probabilité estimée d'une baisse de taux de 25 points de base avoisine 72%, selon le baromètre CME FedWatch, les 28% restants allant dans le sens d'une réduction de 50 points.



Dans ce climat d'optimisme, les investisseurs pourraient chercher à se positionner à l'achat à la veille du discours de Jerome Powell, dont ils espèrent tirer une meilleure image des intentions de la Fed.



Le président de la Fed doit s'exprimer demain à 10h00 (heure de New York) depuis Jackson Hole (Wyoming), dans le cadre du 47ème symposium économique annuel des banques centrales.



En attendant son intervention, les rendements des bons du Trésor américains remontent un peu, autour de 3,93% pour ce qui concerne le papier à dix ans, tout comme le dollar qui accentue ses gains face à l'euro, ce dernier consolidation en-dessous de 1,1140 face au billet vert.





