Wall Street: du vert dans le sillage de l'Europe

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en petite hausse vendredi matin, toujours portée par l'apaisement des tensions sur le front bancaire, même si la prudence devrait limiter les variations à la veille de chiffres très attendus sur l'inflation.



Dans l'état actuel des choses, les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,5% à 0,6% dans la foulée des Bourses européennes qui confirment leur bonne forme du moment.



La poursuite de la remontée des marchés du Vieux Continent, liée à des chiffres de l'inflation jugés plutôt rassurants, devrait contribuer à soutenir Wall Street.



A l'heure de l'ouverture à New York, les places d'Europe s'inscrivaient toutes dans le vert, avec des gains s'étageant entre 0,6% à Zurich et 1,1% à Francfort.



La tendance est notamment soutenue par les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne et en Espagne, qui montrent que l'effet de base dû au reflux des coûts de l'énergie permet de freiner l'évolution des prix.



Si ces nouvelles sont encourageantes, le rebond à l'ouverture risque d'être limité par l'approche de la publication, demain, de l'inflation mesurée par les dépenses personnelles de consommation (PCE), un indice particulièrement suivi par la Fed.



A Wall Street, le début de journée a été animée par une série d'indicateurs économiques américains, qui militent plutôt en faveur d'un ralentissement du rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale.



Le PIB a augmenté de 2,6% en rythme annualisé au quatrième trimestre, à comparer à une précédente estimation de 2,7%, ce qui montre que le resserrement monétaire de l'institution commence à porter ses fruits.



Côté emploi, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 7000 lors la semaine du 20 mars, à 198.000 contre 191.000 la semaine précédente, ce qui prouve là encore que les tensions sur le marché du travail tendent à s'apaiser.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se tend malgré tout pour dépasser 3,59%, tandis que le dollar repart à la baisse face à l'euro, qui gagne 0,7% à 1,0915 dollar.



Les cours du brut poursuivent leur redressement sur fond de retour du goût pour le risque, avec un baril de brut léger américain qui gagne près de 1% à 73,7 dollars.





