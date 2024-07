Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: du vert attendu après le retrait de Joe Biden information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,6%) et le Nasdaq 100 (+1,1%) présagent une ouverture favorable à Wall Street, au lendemain du renoncement de Joe Biden à briguer un second mandat à la tête des Etats-Unis et de son soutien à Kamala Harris pour lui succéder.



'Cela soulève de nombreuses questions quant aux impacts politiques, macroéconomiques et de marché de ce qui est, à l'époque moderne du moins, une décision sans précédent de la part d'un président en exercice', réagit Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



Ce stratège attend de cette nouvelle une volatilité plus élevée des actifs, mais il estime qu'une baisse des actions 'devrait continuer à être considérée comme une opportunité d'achat à moyen terme', pointant notamment une croissance résiliente des bénéfices.



Aucune donnée macroéconomique majeure n'est prévue ce lundi, mais la semaine verra paraitre l'indice PMI préliminaire, la croissance du PIB du deuxième trimestre, ainsi que l'indice des prix PCE en marge des revenus et dépenses des ménages.



Les prochains jours resteront aussi marqués par de nombreuses publications trimestrielles de grands noms de la cote américaine, parmi lesquels Alphabet, Coca-Cola, Visa, IBM, ou encore Lockheed Martin, AT&T et Tesla.



Pour l'heure, l'opérateur télécoms Verizon a publié un BPA ajusté en baisse de 5% pour le deuxième trimestre, tout en revendiquant de solides revenus de services sans fil et une croissance vigoureuse du nombre de ses abonnés au haut débit.



Toujours sur le front des valeurs, Boeing a fait part de plusieurs commandes à l'occasion du salon aéronautique biannuel de Farnborough en Angleterre, provenant des compagnies Japan Airlines, National Airlines, Korean Air et Luxair.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.