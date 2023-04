Wall Street: du vert après la bonne surprise de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 17:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en hausse jeudi, tirée par les valeurs technologiques et les derniers chiffres de l'inflation qui confortent le scénario d'une approche plus mesurée de la part de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 33.761,8 points, tandis que l'indice Nasdaq Composite s'adjuge plus de 1,2% à 12.074,9 points.



Comme hier avec les prix à la consommation, la publication ce matin de l'indice des prix à la production a apaisé les craintes au sujet de l'inflation, mais cette fois avec un effet bien plus marqué.



Alors qu'ils étaient attendus stables, les prix à la production se sont contractés de 0,5% en mars, signe supplémentaire de l'accalmie des pressions inflationnistes.



La conclusion de ces chiffres, c'est que les tensions inflationnistes se calment, ce qui devrait permettre à la Fed de se montrer un peu plus patiente, un élément toujours encourageant du point de vue des marchés d'actions.



Parallèlement, le marché du travail se détend un peu, ce qui laisse entrevoir une prochaine modération des salaires sachant que les revalorisations salariales étaient à l'origine de la récente remontée de l'inflation.



Dans ce contexte, sept des 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert, emmenés par les télécoms (+1,7%), la consommation non-essentielle (+1,4%) et les techs (+1,3%).



A la hausse, Apple (+1,7%) signe la plus forte progression du Dow Jones alors que les analystes de Credit Suisse et Canaccord Genuity ont revu à la hausse leurs objectifs sur le titre.



Autre poids lourd des 'GAFAM', Netflix grimpe de plus de 3% dans l'espoir de bonnes surprises mardi prochain à l'occasion de la présentation de ses résultats de premier trimestre.



Les statistiques des prix à la production, qui confortent le scénario d'une prochaine 'pause' de la part de la Réserve fédérale, font reculer les rendements des emprunts d'Etat américains.



Le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise pour l'instant autour de 3,42% alors qu'il évoluait encore à 3,64% à la fin du mois de mars.



Le dollar souffre lui aussi de la modération de l'inflation, qui éloigne la perspective de nouvelles remontées des taux d'intérêt aux Etats-Unis, avec un euro qui campe désormais solidement au-dessus du seuil de 1,1050.



Dans un climat de nouveau marqué par l'appétit pour le risque, les cours du pétrole poursuivent leur ascension, le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignotant encore 0,1% à 83,3 dollars.