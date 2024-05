Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: du surplace avant Nvidia et les 'minutes' information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note indécise mercredi, marquant une pause au lendemain de nouveaux records en attendant les résultats de Nvidia et les dernières 'minutes' de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones reste stable à 39.859,7 points, toujours bloqué sous le seuil des 40.000 points, tout comme le Nasdaq qui est lui aussi inchangé à 16.838,4 points.



Dopé par ses locomotives habituelles, à commencer par Microsoft, l'indice à forte pondération technologique avait inscrit de nouveaux plus hauts absolus hier, en cours de séance comme à la clôture.



De nouveaux records sont susceptibles d'être battus ce soir si le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale est jugé rassurant concernant l'évolution de l'inflation.



Mais ce seront les comptes trimestriels prévus après la clôture de Nvidia, le spécialiste des processeurs dédiés à l'IA, qui imprimeront la tendance sur les marchés.



Comme le groupe californien en a l'habitude, les analystes s'attendent à des performances supérieures aux prévisions au titre du trimestre écoulé et à un relèvement de ses objectifs annuels.



Publiées en début de séance, les ventes de logements anciens ont baissé de 1,9% au mois d'avril à 4,14 millions d'unités en rythme annualisé, selon des statistiques publiées par la Fédération des agents immobiliers (NAR).



L'incertitude ambiante se traduit par des hésitations du rendement des bons du Trésor à dix ans, qui oscille autour de 4,42%, tandis que le dollar se stabiliser autour de 1,0835 face à l'euro, contre 1,0855 hier soir.



Le marché pétrolier accentue son repli suite à l'annonce d'une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine passée, avec un baril WTI qui lâche désormais 0,5% à 78,2 dollars.





