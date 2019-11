Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : du surplace après une cascade de records Cercle Finance • 06/11/2019 à 16:34









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note indécise mercredi, marquant une pause après la cascade de records inscrits ces derniers jours. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones reste stable à 27.493,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,2% à 8416,2 points. 'On attend d'en savoir un peu plus sur les derniers développements du côté du commerce avant de reprendre des positions d'achat', explique un trader. Entre vendredi et mardi, les grands indices américains ont tous établi un feu d'artifices de records sur des informations de presse évoquant des progrès dans la signature d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Pour les analystes, de nombreux obstacles restent néanmoins à franchir avant qu'un 'deal' se concrétise. 'Si un accord reste possible dans les semaines qui viennent, un succès n'est pas encore garanti', rappellent ainsi les équipes de Commerzbank. 'Pékin va exiger d'obtenir des engagements fermes de la part de Washington, notamment en matière de recul des augmentations des droits de douane', fait valoir la banque allemande. Autre inquiétude, une statistique publiée dans la matinée semble attester d'une économie américaine en perte de vitesse. La productivité de la main d'oeuvre non-agricole a en effet reculé de 0,3% au troisième trimestre, alors que le consensus visait une hausse de 0,8%. Si le nombre d'heures travaillées a affiché une augmentation de 2,4%, la production, elle, n'a progressé que de 2,1%. Côté valeurs, les entreprises qui publient encore leurs résultats sont les rares à animer la cote. Le groupe d'assurance-santé Humana gagne 2,4% après avoir relevé ses objectifs pour l'exercice 2019 à l'occasion de ses résultats trimestriels. Les investisseurs attendent surtout les comptes trimestriels de Disney, qui paraîtront demain. En attendant, le géant des médias affiche un repli de 0,4% en Bourse. A noter par ailleurs la flambée des titres HP (+11%) sur des rumeurs de rachat par le géant des photocopieurs Xerox.

