Wall Street : du surplace après le récent rally

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note relativement indécise jeudi matin, les indices préférant marquer une pause alors que le Nasdaq 100 vient d'enchaîner de nouveaux records. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles repasse dans le vert et gagne 0,3% à 26.353,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance d'à peine 0,2% à 9705,9 points. Deux statistiques publiées en début de journée sont venues témoigner, il est vrai, d'une économie américaine en difficulté. Le Département du Travail a annoncé avoir dénombré 1,9 millions de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 2,1 millions la semaine précédente. Le déficit commercial des Etats-Unis s'est lui creusé de sept milliards de dollars, à -49,4 milliards de dollars en avril, contre -42,3 milliards le mois précédent. En Europe, la BCE a rajouté 600 milliards d'euros à son PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), soit 100 milliard d'euros de mieux qu'attendu et ce qui porte son montant total à 1.350 milliards, mais l'effet de surprise n'opère pas et l'indice Euro Stoxx 50 cède 0,8%. Un sentiment de 'fait accompli' semble s'installer sur les places boursières mondiales après un 'rally' qui aura permis au Nasdaq 100 de grimper de 44% en deux mois et demi, du jamais vu du côté de Wall Street. En hausse de 0,1%, le Nasdaq 100 a encore réussi à dépasser ses niveaux records du 19 février dernier jeudi matin en inscrivant un nouveau sommet à 9730 points, contre 9718 points cet hiver.

