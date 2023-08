Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: du rouge pour la première séance d'août information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mardi matin pour la première séance du mois d'août, après ses solides gains du mois de juillet, même si les échanges ne devraient pas se révéler très étoffés du fait de l'absence d'indicateurs majeurs à l'agenda du jour.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,3% et 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les marchés d'actions américains ont terminé juillet sur des gains solides: le Dow Jones s'est adjugé plus de 3% sur le mois écoulé, tout comme le S&P 500, tandis que le Nasdaq a grimpé de 4%.



Si la Bourse de New York semble ne pas vouloir interrompre son train haussier dans l'immédiat, certains participants commencent à se demander si les valorisations actuelles se justifient.



Depuis le début de l'année, le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, a ainsi bondi de 37%.



Dans cette optique, les publications de résultats d'Amazon et d'Apple - prévues jeudi soir - feront office de véritable 'test' pour des intervenants qui pourraient bien décider de prendre leurs bénéfices à l'occasion.



Ces interrogations se reflètent dans l'indice de volatilité VIX du CBOE, qui progresse encore de 4,6% dans les premiers échanges mardi.



Autre élément défavorable, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, dont la remontée a souvent été à l'origine d'une correction boursière, dépasse de nouveau le seuil des 4%, au plus haut depuis le début de l'année.



Les investisseurs pourraient en outre réagir à la publication de l'indice ISM manufacturier, attendue en début d'après-midi.



Côté actions, ce sont avant tout les publications de résultats qui continuent d'animer la cote.



Uber est attendu en hausse en début de séance après avoir dégagé des bénéfices, aussi bien au niveau opérationnel qu'en termes nets, au cours du deuxième trimestre.



Sur le Dow, les publications de Merck (+1,4%) comme de Caterpillar (+1,3%) sont également saluées en préouverture.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.