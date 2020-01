Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : du rouge en vue sur fond de flambée du pétrole Cercle Finance • 03/01/2020 à 15:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait battre en retraite vendredi en début de séance dans un contexte de marché dominé par l'envolée des cours du brut après la mort d'un général iranien lors d'une frappe américaine en Irak. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent entre 0,8% et 1%, annonçant une ouverture en territoire négatif. Sur ordre du président Trump, les Etats-Unis ont mené pendant la nuit une série de frappes à Bagdad au cours desquelles le général iranien Ghassem Soleimani, le chef des forces spéciales des gardiens de la révolution, a trouvé la mort. La nervosité des opérateurs est visible ce matin avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui voit son cours grimper de 3,3% à 63,3 dollars. 'Les tensions au Moyen-Orient nous rappellent qu'une crise pétrolière, si elle est peu probable, constitue néanmoins un risque majeur cette année', font valoir les équipes de LBPAM. Le repli sur les valeurs jugées les plus sûres se traduit par une baisse du rendement des Treasuries à 10 ans, qui perd ainsi près de six points de base à 1,82% Le dollar - qui remonte à 1,1142 face à l'euro - joue lui aussi son rôle de valeur refuge dans un climat général d'aversion au risque. La publication, dans le courant de la matinée, de l'indice ISM manufacturier permettra toutefois aux investisseurs de se faire une idée de l'état de la conjoncture après plusieurs journée de relâche au niveau des indicateurs.

