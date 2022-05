Wall Street: du rouge après le rebond de la veille information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 15:17

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi matin après son rebond spectaculaire de la veille, où les grands indices ont tous signé des gains de plus de 2%.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,8% et 1,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les investisseurs devraient chercher à reprendre leur souffle alors que l'indice S&P 500 vient de reprendre 4,5% en trois séances, favorisé notamment par plusieurs statistiques économiques plutôt robustes.



La confirmation, hier, par le président de la Fed Jerome Powell que sa priorité était désormais l'inflation, et non plus la croissance, semble toutefois peser sur le sentiment de marché ce matin.



'Le moral et la confiance des investisseur demeurent fragiles, ce qui signifie qu'il faut encore s'attendre à pas mal de volatilité et de lourdeur jusqu'à ce que l'on en sache un peu plus sur les taux, sur l'éventualité d'une récession et sur le niveau de risque encouru', estime Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS.



Autre facteur négatif pour la Bourse de New York, le géant de la distribution Target a fait état ce matin d'un bénéfice trimestriel très inférieur aux attentes, sous l'effet des pressions inflationnistes et d'un recours plus fréquent aux promotions.



Suite à cette publication particulièrement décevante, le titre décrochait de près de 25% en cotations avant-Bourse.



Côté macroéconomie, les investisseurs ont appris avant l'ouverture que les mises en chantier de logements avaient pratiquement stagné (-0,2%) le mois dernier aux Etats-Unis, une performance inférieure au consensus.



Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, a quant à lui reculé de 3,2% à 1.819.000 en avril, un niveau globalement conforme à l'estimation moyenne des économistes.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain (WTI) avance de 1,7% à 114,3 dollars avant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de pétrole.