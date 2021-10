Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : Dow Jones et S&P500 égalent leur record absolu information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 07:37









(CercleFinance.com) - Wall Street termine en hausse mais le Nasdaq échoue d'un cheveu (-0,05%) dans sa tentative d'inscrire une 6ème séance de hausse consécutive. Le Dow Jones (environ +0,45% à 35.610) a établi un nouveau record absolu à 35.660, surpassant celui des 35.631 du 16 août, mais il ne parvient pas à améliorer son record des 36.625 en clôture ; il affiche toutefois sa meilleure performance mensuelle depuis mars. Le S&P500 (+0,37% à 4.536) égale sa meilleure clôture historique du 2 septembre et il est en route pour son meilleur mois boursier depuis novembre 2020. La séance a été peu fournie en chiffres 'macro' mais de nouveau chargée en résultats, dont ceux de Tesla : quasi stable (+0,2%) à 22H00, le cours n'évoluait pas en 'after hour' malgré de solides ventes et surtout la flambée de +2.000$ du bitcoin entre 15H38 et 17H00, avec un nouveau record absolu à 66.900$. Le 'fait du jour' restera ce nouveau rush du baril de WTI (+1,5%) qui pulvérise son précédent zénith des 83,7$ pour se hisser vers 84,25$ (il clôture au plus haut du jour) et inscrit un record de sept ans. Il en résulte logiquement une tension sur les marchés obligataires avec des T-Bonds à 1,6440% et un '30 ans' à 2,100%. Les records du pétrole n'ont en revanche pas fait flamber les valeurs du secteur : les hausses s'étagent sagement entre +1,5 et +1,7% sur Devon, Halliburton, Valero et Range Resource.

