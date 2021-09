Wall Street : Dow Jones et Nasdaq passent négatifs sur le T3

(CercleFinance.com) - La tension des taux a pesé lourd (le rendement du T-Bond grimpe de +5Pts vers 1,545%), mais Wall Street limite la casse car la situation était très tendue à la mi-séance, avec un recul de -2,2% des indices US.

Au final, le Dow Jones (-1,6%) finit à 34.300 (et passe dans le rouge sur le 3ème trimestre), le S&P500 (-2%) connait sa pire séance depuis le 12 mai (il préserve in extremis son support des 4.350 du 21/09), le Nasdaq (-2,8% à 14.546) efface tous ses gains depuis le 18 août et revient sur ses niveaux du 30 juin (un trimestre pour rien).

Et le VIX -le baromètre du stress associé au 'S&P'- fait un bond de +13% et tutoie les 23 en séance pour en finir à 22,62 tandis que le VIX du Nasdaq fait une embardée de +20%.

Jerome Powell avait un rendez-vous avec les médias en milieu d'après-midi et il n'a pas rassuré Wall Street : il observe une amélioration du marché du travail, le renforcement de l'économie, les pénuries persistantes que freinent la croissance... et indique que la Fed devra réagir si les pressions inflationnistes perdurent.

Au même moment, Janet Yellen avertissait d'un 'risque de défaut sur la dette US pour la première fois de l'histoire' si le plafond du déficit budgétaire n'est pas relevé d'ici le 18 octobre (il reste très exactement 3 semaines).

Un tel cas de figure ne s'est jamais présenté et un accord a toujours été trouvé au bout du bout des tractations entre Démocrates et Républicains.

Les craintes inflationnistes sont ravivées par la flambée du baril (vers 75$, niveau plus approché depuis l'été 2018) et du gaz (quadruplement en un an).

Les valeurs 'énergie' sont les seules à surnager avec Schlumberger (+2,3%), Conoco (+1,7%), Halliburton (+1,2%).

Côté replis, les 'technos' ont souffert avec les semiconducteurs en berne comme Applied Materials -6,9%, ASML -6,5%, AMD -6,2%, Xilinx -5,4%, KLA -5,1%, NXP -4,9%, Microchip -4,7%, Nvidia -4,4%... mais le compartiment des labos a également subi de lourds dégagements avec Moderna -6%, Teradyne -5,2%.

Les GAFAM n'ont pas été épargnées avec Facebook -3,7%, Microsoft -3,6%, Alphabet -3,5%, Amazon -3%, Apple -2%.