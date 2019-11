Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : doutes sur un accord, minutes FED sans surprise Cercle Finance • 20/11/2019 à 22:58









(CercleFinance.com) - Wall Street a accusé le coup vers 18H50 (une dépêche de Reuters indique qu'un accord sino-américain -de 'phase-1' ou autre- pourrait ne pas être signé avant la fin de l'année). Les indices US ont perdu de -0,6 à -0,7% avant de réduire doucement leurs pertes durant l'après- midi... réagissant à peine vers 20H à la publication des 'minutes' de la FED. Le Dow Jones et le S&P500 consolident de -0,4%, le Nasdaq de -0,5%. Notons que le Nasdaq qui avait effacé ses -0,3% initiaux et regagné +0,1% et échoué à 10Pts de son record absolu avant de rechuter. Les 3 indices demeurent donc au contact de leurs plus hauts absolus et la tendance haussière demeure intacte. Les 'minutes' de la réunion des 29 et 30 octobre de la FED n'ont pas apporté d'éléments originaux: la FED juge naturellement les taux biens calibrés (ils le sont toujours) et qualifie l'économie américaine 'résiliente'. Le 'minutes' n'ont pas fourni d'indications sur ses intentions en matière de baisses ultérieure des taux et sont en phase avec les propos de Jerome Powell devant les membres du Congrès. Le pétrole restera donc la véritable vedette du jour avec un sursaut de +3% du 'WTI' (lequel se hisse au-delà des 57$ ce soir à New York). Le rapport de l'AIE fait état d'un gonflement un peu moins important que prévu des stocks de pétrole brut, soit +1,4Mns de barils au lieu de 1,6 attendu. Les pétrolières se ont redressées : Conoco-Philips reprend +3,9%, Halliburton +3,2%, Noble +3%, EOG et Apache +2,4%... et Schlumberger +5,3%. Le Nasdaq a été soutenu par Workday +3, Western Digital et Micron +2,2%, Nvidia et Electronic Arts +1,5%. Les baisse l'ont largement emporté au sein des 'technos' avec Analog -2,8%, Qualcomm -2,7%, Netapp -2,3%, CSX et Tesla -2%, Broadcom -1,9%, Applied Materials -1,8%, Apple -1,2% (malgré la visite symbolique de Donald Trump -aux côtés de Tim Cook- dans une usine du groupe à Austin qui fabrique des 'Mec Pro'). La vedette du jour fut Target avec des ventes supérieures aux attentes: le titre s'est envolé de +14%.

