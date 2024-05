Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : double record du Nasdaq, le 'Dow' se retourne information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 23:17









(CercleFinance.com) - Wall Street entame bien la semaine, avec une nouvelle pluie de records absolus, et 2 doublés séance/clôture + 1 record égalé.



En ce qui concerne le Nasdaq (+0,65% vers 16.800) le doublé record intraday/record de clôture est acté.

Le Dow Jones lui bat un record absolu intraday à 40.077 mais se retourne en clôture et cède -0,49% à 39.807, dans le sillage de JP-Morgan (-4,5%) et de Cisco (-2,2%).



Le cas du S&P500 (+0,1%) est assez particulier puisque les 2 records (absolu et de clôture) ont été égalés à respectivement 5.325 et 5.308, avec l'appui de Moderna et des semi-conducteurs : Applied Materials et Marvel Techno +3,7%, KLA +3,4%, Lam Research +3,3%, Netflix +3,2%, Micron +3%, Nvidia +2,5%, NXP +2,2%, Qualcomm +2%.



Même si le Dow Jones recule à cause de JP-Morgan, Wall Street semble bien parti pour aligner une 6ème semaine consécutive de progression, à conditions que les résultats de Nvidia -qui paraîtront mercredi soir- soient à la hauteur des attentes des investisseurs car ils permettront de déterminer la capacité du secteur technologique à continuer de tirer à la hausse les marchés.

La vague des trimestriels est quasiment terminée et en attendant Nvidia, ceux de Palo Alto sont tombés et ils déçoivent : le titre chute de -9% (après +1,9% en séance).



L'autre temps fort de la semaine, ce sera le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi soir: chaque mot et chaque virgule sera soupesée sur le sujet de l'inflation.



Ces dernières semaines, les marchés n'ont voulu voir que le verre à moitié plein, n'accordant d'importance qu'aux chiffres suggérant un ralentissement de l'inflation (CPI) tandis qu'ils occultaient les autres (PPI et prix à l'import, guerre des taxes sino-américaine).



Les opérateurs ne veulent retenir que ce qui va dans le sens de prochaines baisses de taux de la Fed, surjouant l'adage 'Bad news is good news' dès qu'il s'agit de l'emploi ou des indicateurs avancés.



Les marchés obligataires entament la semaine sur une note de lourdeur avec +2,5Pts sur les T-Bonds à 4,4470%, le '2 ans' se tend de +21,6% vers 4,852%.



L'or s'approche de ses records à 2.420$ alors que le $ reste stable à 1,0870E





