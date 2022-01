Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: double épreuve des résultats et de la Fed information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 15:08









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse lundi matin à la veille d'une réunion importante de la Fed, et alors que les investisseurs s'apprêtent à encaisser une nouvelle salve de résultats.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,8% à 1,4%, annonçant une poursuite du mouvement de baisse de la semaine passée.



La Réserve fédérale doit entamer demain une réunion de politique monétaire de deux jours, à l'issue de laquelle un 'statu quo' sur les taux est très largement attendu.



Les investisseurs se montreront très attentifs à tout changement d'éléments de langage de la part de la banque centrale, qui pourrait fournir des indications sur le calendrier de son resserrement monétaire.



Le consensus attend au moins quatre hausses de taux cette année, dont un premier relèvement anticipé lors de la réunion du mois de mars.



Plusieurs grands noms du secteur de la technologie ont par ailleurs prévu de publier leurs comptes trimestriels dans les jours qui viennent, à commencer par Microsoft qui dévoilera ses performances demain soir.



'Il s'agit d'un moment clé pour le secteur, sachant que les investisseurs sont devenus très frileux concernant les valeurs technologiques avec la perspective des relèvements de taux de la Fed, surtout après la publication désastreuse de Netflix la semaine passée', rappelle un trader.



Le Nasdaq - retombé en territoire de correction par rapport à ses plus hauts du mois de novembre (-14,2%) - affiche pour l'instant son pire mois boursier depuis octobre 2008, avec une perte de 12% depuis le 1er janvier.



Avec 210 sociétés du S&P 500 devant dévoiler leurs comptes au cours des deux prochaines semaines, la saison des résultats va indéniablement entrer dans les choses sérieuses lors des prochaines séances.



A ce stade de la saison, sur les 15% des composantes du S&P ayant déjà présenté leurs résultats, 72% des entreprises ont fait mieux que prévu, avec des chiffres en moyenne supérieurs de 5,5% aux prévisions, selon les calculs de Credit Suisse.



Au vu du programme chargé qui attend les marchés, le retour de la volatilité devrait donc se confirmer cette semaine, poussant les intervenants de marché à revoir leur appréciation du risque et à modifier leurs stratégies d'allocation d'actifs.





