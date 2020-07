Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street dopée par l'emploi, record pour le Nasdaq Reuters • 02/07/2020 à 15:58









WALL STREET OUVRE EN NETTE HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en nette hausse jeudi avec à la clé un record pour le Nasdaq, les espoirs de reprise économique l'emportant sur les craintes sanitaires après le rebond plus important que prévu des créations d'emplois. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 390,13 points, soit 1,52%, à 26.125,1 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,36% à 3.158,33 points. Le Nasdaq Composite prend 1,35% à 10.291,78 points à l'ouverture après un plus haut historique à 10.299,96. Le département du Travail a recensé 4,8 millions de créations d'emplois non-agricoles le mois dernier, un record depuis le début de la série statistique en 1939, alors que le consensus Reuters prévoyait un chiffre de 3,0 millions. Les créations de postes de mai ont en outre été revues en hausse et le taux de chômage a reculé plus qu'attendu, à 11,1%. Cette bonne nouvelle économique permet de balayer la déception des inscriptions au chômage, qui ont diminué moins que prévu la semaine dernière, tout comme les inquiétudes liées aux derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis. "La forte reprise de l'emploi montre que l'économie américaine commence à redémarrer et serait normalement un signe positif sans équivoque. Cependant, le rebond de l'emploi s'accompagne d'une forte augmentation des nouvelles infections (...) Il est donc trop tôt pour affirmer avec certitude que cette reprise de l'emploi sonne la fin de l'alerte", a déclaré Mike Bell chez JPMorgan Asset Management. Aux valeurs, les groupes liés au tourisme bénéficient de l'optimisme des investisseurs: Boeing, Marriott International, Carnival et American Airlines prennent environ 2%. Le constructeur de véhicules électriques Tesla bondit de 8,16% après l'annonce de livraisons supérieures aux attentes au deuxième trimestre. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

