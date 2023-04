Wall Street: dopé par Meta, le Nasdaq revient en grâce information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 17:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en hausse jeudi, essentiellement portée par l'envolée de plus de 14% de l'action Meta qui réveille le secteur technologique dans son ensemble.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 33.492,2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 1,2% à 12.003,8 points.



Avec un gain de l'ordre de 1%, le compartiment technologique affiche l'une des hausses sectorielles les plus significatives du début de séance, mais reste toutefois devancé par le secteur des télécoms (+4,5%).



Locomotive de tête, Meta grimpe de 14,2% après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel largement au-dessus des estimations, rassurant les investisseurs quant à sa capacité à continuer à générer de la croissance.



'Le prochain relais de croissance pourrait maintenant être l'intelligence artificielle, qui pourrait faire remonter les multiples de valorisation du titre', soulignent les analystes de BofA.



Au-delà du bond du titre Meta, le secteur profite de la bonne tenue des actions Amazon (+4%), Intel (+0,1%) avant la parution de leurs résultats trimestriels, prévue dans la soirée.



La tendance est également soutenue par des chiffres du PIB suggérant un net ralentissement de la croissance, à son tour susceptible d'inciter la Fed à abaisser ses taux.



Bien moins forte qu'escompté, la croissance américaine a ralenti à 1,1% au premier trimestre, marquant ainsi un coup de frein par rapport aux 2,6% du dernier trimestre 2022 sous l'effet notamment d'un mouvement de déstockage.



Ces chiffres montrent que le cycle de hausse de la Fed entamé il y a un an, le plus rapide depuis plus d'une décennie, commence à peser sur l'activité économique.



'Mais cette décélération cache une résistance sous-jacente et un atterrissage en douceur reste le scénario le plus probable', tempère Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.



Cela n'empêche pas une dégradation du marché obligataire, avec une remontée du rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans, qui grimpe en direction de 3,51%.



Sur le front des changes, le dollar rebondit mais réduit ses gains, ce qui permet à l'euro de camper sur le seuil de 1,1015 face au billet vert.



Les cours pétroliers, affectés par la dégradation des perspectives économiques, amorcent un rebond peu convaincant, le baril de brut léger américain (WTI) reprenant timidement 0,3% à 74,5 dollars.