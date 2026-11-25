Plus de 90 minutes après l'ouverture des marchés ce mercredi, les Bourses américaines reculent nettement, à la suite de l'annonce de nouveaux droits de douane par l'administration Trump contre ses principaux partenaires commerciaux et d'une kyrielle de statistiques dont l'indice des prix PCE. Après 17h15, le S&P 500 perd 2,76%. De son coté, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent respectivement 1,45% et 4,35%. Les marchés ne rouvriront que vendredi pour une demi-journée en raison de Thanksgiving.

L'administration Trump a proposé ce mercredi de nouveaux droits de douane contre 14 de ses grands partenaires commerciaux. La Chine est la plus taxée. Washington justifie ces mesures par la lutte contre les surcapacités industrielles structurelles.

Outre la Chine, accusée d'inonder les marchés mondiaux de produits à bas coût, l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud figurent parmi les cibles. Ces droits ne s'ajouteraient pas aux taxes de 10% ou 12,5% imposées en juillet à 60 partenaires sanctionnés pour laxisme dans la lutte contre le travail forcé.

Ils resteraient sous les plafonds déjà négociés par l'administration Trump : 20% pour la Chine dans le cadre d'une trêve commerciale censée expirer le 10 janvier, 15% pour l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, 19% pour la Malaisie. L'Inde et le Vietnam, eux, n'ont toujours conclu aucun accord avec Washington depuis l'annonce des droits de douane massifs au printemps 2025.

Un responsable américain estime que ces nouvelles taxes pourraient pousser ces pays à négocier.

Le pétrole poursuit sa hausse

Par ailleurs, les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les Houthis du Yémen (alliés de l'Iran) ont revendiqué ce mercredi l'attaque de la veille contre l'emblématique quartier financier de Riyad, faisant onze blessés. Le porte-parole militaire des combattants pro-iraniens, Yahya Saree, a affrimé qu'ils avaient ciblé la raffinerie de Ras Tanura dans l'est du royaume, y "causant des incendies", en riposte à aux frappes sur les zones contrôlées par les Houthis au Yémen.

Par ailleurs, Téhéran ne s'inquiète pas des possibles conséquences du blocus naval américain, remis en place en juillet par Washington, étant donné que le trafic de marchandises a emprunté d'autres voies, a expliqué ce mercredi Mohammad Reza Aref, le premier vice-président du pays. Il a souligné aussi que l'Iran prendrait des mesures pour contenir l'inflation, qui a touché un niveau inédit depuis des décennies, notamment dans le domaine alimentaire, suite au déclenchement de la guerre déclenchée fin février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Dans ce contexte géopolitique toujours tendu, les cours du pétrole continuent de progresser. Après 17h15, le Brent gagne 2,48% à 93,26 USD. De son côté, le WTI avance de 2,10% à 83,31 USD.

Dell chute, HP grimpe

Côté valeurs, Deere & Company ( 2,37%) progresse malgré la publication de résultats contrastés. Le bénéfice net s'élève à 1,05 MdUSD au 4e trimestre clos le 1er novembre 2026, soit 3,89 USD par action, contre un BPA de 3,93 USD un an auparavant. Les analystes espéraient en moyenne 4,03 USD. Les revenus du fabricant d'équipements agricoles et forestiers ont diminué de 2%, à 12,11 MdsUSD. Le groupe précise que "l'Amérique du Nord tire la reprise modérée du segment des grandes cultures, alors que les marchés mondiaux commencent à se stabiliser". Pour l'ensemble de son exercice écoulé, le bénéfice net attribuable s'est établi à 4,86 MdsUSD, à peu près au milieu de sa fourchette cible de 4,75 à 5,0 MdsUSD affichée il y a trois mois, pour un chiffre d'affaires en croissance de 4% à 47,7 MdsUSD.

De son côté, HP bondit de près de 12% grâce à ses résultats supérieurs aux attentes, malgré une chute des volumes de PC et une nette érosion de sa rentabilité. Le fabricant américain d'ordinateurs et d'imprimantes a enregistré une hausse de 9,3% de son chiffre d'affaires au 4e trimestre, à 16 MdsUSD, contre 15,42 MdsUSD attendus par les analystes. Le bénéfice ajusté par action ressort à 0,83 USD, dépassant de 11% le consensus, mais reculant de 10,8% sur un an malgré une contribution favorable de 0,15 USD liée aux remboursements de droits de douane. Pour 2027, HP anticipe un bénéfice ajusté par action compris entre 3,15 et 3,45 USD.

En outre, Dell cède 8% en dépit de bons résultats trimestriels et du relèvement de ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice pour la troisième fois cette année. Une annonce faite suite à une demande soutenue en infrastructures d'intelligence artificielle. Pour l'exercice fiscal 2027, le constructeur mondial de PC anticipe désormais un chiffre d'affaires de 202 MdsUSD, contre 192 MdsUSD précédemment et un consensus de 194,48 MdsUSD. Ses prévisions de ventes annuelles de serveurs optimisés pour l'IA passent de 74 à 78 MdsUSD, tandis que son objectif de bénéfice ajusté par action est relevé de 25,50 à 29,68 USD.

Sur le plan comptable, au 3e trimestre, achevé le 30 octobre, Dell a enregistré un chiffre d'affaires record de 54,94 MdsUSD, contre 49,32 MdsUSD attendus par les analystes, tandis que son bénéfice ajusté par action a atteint 9,45 USD, dépassant largement le consensus de 6,59 USD. Le groupe a engrangé 60,2 MdsUSD de nouvelles commandes de serveurs d'IA sur la période, portant son carnet de commandes à un niveau historique de 132,3 MdsUSD.

L'indice des prix PCE en ligne avec les attentes en octobre

Par ailleurs, les investisseurs ont pris connaissance d'un grand nombre de statistiques.

Exprimé en rythme annuel, le taux d'inflation américain au sens de l'indice des prix PCE (Personal Consumption Expenditures) s'est établi à 3,8% en octobre, en hausse modeste par rapport au mois précédent, conformément aux anticipations des économistes. Le département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant l'énergie et les produits alimentaires, le taux d'inflation annuel PCE des États-Unis s'est également légèrement accru d'un mois sur l'autre, à 3,3%, dépassant de 0,1 point le consensus de marché.

En variation mensuelle, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,3% en données totales comme en données sous-jacentes en octobre, conformément aux attentes, après des hausses respectives de 0,5% et de 0,3% en septembre.

Sur l'inflation, Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro explique que "la dynamique inflationniste s'est néanmoins renforcée : aucune des trois dernières publications de l'indice PCE n'a fait état d'une hausse mensuelle inférieure à 0,3 % d'un mois sur l'autre.

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,7% en octobre, contre une hausse de 0,4% attendue, après une augmentation de 0,3% le mois précédent. En octobre, les dépenses ont connu une croissance de 0,3%, contre 0,4% prévu, et après une progression de 0,6%.

En outre, le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 4,3% au 3e trimestre alors que les analystes espéraient une hausse de 3,4%. Au 2e trimestre, le PIB avait progressé de 2,2%.

Moins de nouvelles inscriptions au chômage que prévu

Par ailleurs, le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 189 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 16 novembre, un chiffre en baisse de 13 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été abaissé de 203 000 à 202 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 200 000 nouvelles inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie à 196 000 en baisse de 1 500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 697 000 lors de la semaine au 9 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 95 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté moins qu'attendu au mois d'octobre, le secteur manufacturier ayant pâti de la vigueur du dollar et de la persistance des tensions inflationnistes, mais l'évolution favorable de la composante hors transports laisse penser que les entreprises américaines maintiennent leurs investissements. Les commandes de ces biens manufacturés d'une durée de vie d'au moins trois ans, qui vont des machines-outils aux produits électroniques, ont progressé de 0,2% le mois dernier alors que les économistes attendaient une progression de 0,6%, après 2% en septembre (chiffre révisé contre 1,9% en première lecture).

Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont bondi de 14,2% à 701 000 en rythme annualisé en octobre par rapport au mois précédent, selon les données du département du Commerce, alors que les économistes ne les attendaient en moyenne qu'à 650 000.