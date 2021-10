Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : digère la hausse du pétrole (à 79$) et des taux information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 23:35









(CercleFinance.com) - Wall Street rebondit (+1,1% en moyenne) mais ne parvient pas à égaler la performance de l'Europe (l'E-Stoxx50 a grimpé de +1,7%, le CAC40 de +1,5%). En effet, le Dow Jones affiche un rebond plutôt poussif de +0,9%, le S&P500 de +1,05% et le Nasdaq Composite de +1,25% (à 14.433, après un décrochage de 2,1% lundi soir jusque sur 14.200); enfin, le Russell-2000 ne reprend que +0,5%. Charles Evans (patron de la FED de Chicago) a déclaré sur CNBC que le 'tapering' (extinction progressive du 'QE' de 120Mds$/mois) pourrait être achevé mi-2022, voir au plus tard au 3ème trimestre 2022. Cette prise de position, plus de bons chiffres US, expliquent que les taux se tendent de +4,5Pts à 1,525%. L'activité du secteur américain des 'services' a enregistré une croissance plus forte que prévu au mois de septembre (61,9, contre 61,7 en août), a annoncé mardi l'Institute for Supply Management (ISM). Le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé davantage que prévu en août, la vigueur du dollar ayant semble-t-il renforcé les importations, notamment pharmaceutiques et industrielles. Selon les chiffres dévoilés mardi par le Département du Commerce, le déficit commercial a augmenté de 4,2% pour s'établir à 73,3Mds$, contre 70,3Mds$ au mois de juillet, alors que le consensus visait -70,6Mds$. La journée a surtout été marquée par la flambée des prix de l'énergie, avec un baril de WTI (+2%) franchissant les 79$ à New York: l'OPEP n'appliquera que la hausse de 400.000 barils/jours prévue en novembre, l'exploitation du 'shale oil' aux Etats Unis tourne au ralenti, faute de financement et à cause des règles écologiques plus strictes. L'offre de pétrole demeurera donc 'contrainte' et les prix sous tension: ceci a également contribué à la hausse des taux du jour. Un facteur qui a largement soutenu le secteur des financières (devant celui de l'énergie) qui dominent largement le classement avec Goldman Sachs à +3,1%, AIG et Lincoln National à +2,9%, Morgan Stanley +2,1%, Citigroup +1,8%... Le Nasdaq-100 (+1,4%) a été soutenu par Netflix +5,2%, Paccar et Docusign +3,9%, Nvidia +3,6%, CSX +3%, Fedex +2,9%, Xilinx +2,5%, Applied Mat +2,3%, Facebook +2,1%, Microsoft +2%, Apple +1,4%, AMD +1,5%. Facebook qui perdait près de 5% lundi soir suite à une gigantesque panne ayant également affecté ses filiales Instagram et WhatsApp reprend +2% (c'était le 3ème titre le plus 'travaillé' ce mardi) malgré le soupçon d'un 'hack' portant sur les données personnelles de 1,5 milliard d'utilisateurs. Autre temps fort pour Facebook, le témoignage accablant d'une ex-salariée sur l'opacité du groupe et le manque de protection des jeunes mineurs devant une commission d'enquête du Congrès US. Certains parlementaires ont déclaré que les 'mesures devaient être prises' à l'encontre de Facebook : simple 'posture' ou réelle volonté d'encadrer les activités du groupe ?.

