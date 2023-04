Wall Street digère de nombreux résultats et finit stable

Les indices de Wall Street ont terminé stables mardi après une séance hésitante, digérant de nombreux résultats.

L'indice Dow Jones a cédé 0,03% à 33.976,63 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a reculé de 0,04% à 12.153,41 points tandis que l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,09% à 4.154,87 points.

Plusieurs grandes banques ont annoncé leurs résultats trimestriels et ont montré que "si les marchés ne décèlent pas de réel traumatisme dans le secteur bancaire" après les difficultés connues en mars, "ils choisissent des gagnantes et des perdantes", a commenté Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Ainsi Bank of America, la deuxième plus grande banque des Etats-Unis par la taille des actifs, a vu son chiffre d'affaires grimper de 13% au premier trimestre. En revanche le montant des dépôts a reculé de 8% par rapport à il y a un an.

Son titre, qui avait bondi depuis vendredi après l'annonce de bons résultats par JPMorgan, a modérément progressé de 0,63%.

Goldman Sachs, affectée par la baisse des résultats de ses banquiers d'affaires et de ses courtiers au premier trimestre, a fait part d'un recul de son chiffre d'affaires (-5%) comme de ses bénéfices (-19%). Son action a été sanctionnée clôturant en recul de 1,70%.

"On n'a pas eu de crise du secteur bancaire mais dans le même temps, il n'y a pas une totale confiance dans les banques non plus", a jugé M. Sosnick.

L'analyste notait, observant le recul des dépôts chez des géants "trop importants pour faire faillite" comme Bank of America, que "l'argent se réfugie sur les marchés des capitaux", notamment les bons du Trésor.

Après la clôture du marché, Netflix a annoncé des chiffres mitigés mais avec une solide croissance de ses abonnés. Ceux-ci dépassent désormais 232,5 millions.

Le titre du leader du streaming chutait de 3,59% à 321,71 dollars dans les échanges électroniques d'après clôture.

Tesla qui doit publier ses comptes trimestriels mercredi a lâché 1,46% à 184,31 dollars.

Ailleurs, le laboratoire pharmaceutique Johnson & Johnson (J&J) a accusé une perte nette de 68 millions de dollars au cours des trois premiers mois de l'année, liée à des frais de litige, mais a relevé ses objectifs pour 2023 après des ventes robustes. L'action a conclu en repli de 2,81%.

La compagnie aérienne Southwest Airlines a perdu 0,77% alors qu'elle a suspendu temporairement tous ses décollages des Etats-Unis à cause d'un problème de communication électronique.

United Airlines pour sa part a perdu de l'argent au premier trimestre mais mise pour la suite sur une forte demande pour les billets d'avion et a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'année, ce qui faisait grimper son titre de 1,42% après la clôture.

Boeing a gagné 1,63%. Selon des médias américains, son patron, Dave Calhoun, a indiqué lors de l'assemblée générale des actionnaires que le constructeur aéronautique allait continuer d'augmenter la cadence de production des 737 MAX cette année malgré de récents problèmes de fabrication.

Le titre de Nvidia a bondi de 2,46% à la suite d'une bonne note des analystes de HSBC Securities, qui ont cité l'opportunité "incroyable" de la société d'exercer un "pouvoir de tarification" sur les puces liées à l'intelligence artificielle.

Sur le marché obligataire, les rendements des bons à deux ans sont restés stables à 4,19% tandis que ceux à dix ans se sont détendus à 3,57% contre 3,60%.

